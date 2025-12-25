केमिकल्स लगा-लगाकर खराब कर लिए हैं बाल? तो हफ्ते में 1 बार लगाना शुरू कर दें ये हेयर मास्क!

संक्षेप: Hair Care Remedies: अगर आपके बाल केमिकल्स या हीट के ज्यादा इस्तेमाल से डैमेज हो गए हैं या काफी ड्राई और फ्रिजी हैं, तो ये हेयर मास्क जरूर ट्राई करें। ये सिर्फ 3 चीजों से बन जाता है, जो आपकी रसोई में ही मौजूद हैं।

स्मूद-सिल्की और शाइनी बाल हर लड़की को पसंद होते हैं। लेकिन आजकल हम जितने केमिकल्स हेयर केयर में इस्तेमाल करते हैं, उससे बाल डैमेज होना बहुत आम है। ज्यादातर गर्ल्स ड्राई और फ्रिजी बालों से परेशान रहती हैं। बालों की चमक खो जाती है और वो इतना उलझते हैं कि हेयरफॉल भी बढ़ जाता है। ऐसे में आपके बालों को जरूरत है गहराई से पोषण देने की। घर की बनी कुछ चीजों से आप बालों के लिए डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क बना सकती हैं। ये पहले ही इस्तेमाल में आपके बालों को स्मूद-सिल्की बनाता है और हेयर ग्रोथ में भी मदद करता है। बिना केमिकल्स या हीटिंग टूल्स के सिल्की बाल चाहती हैं, तो इस मास्क को अपने हेयर केयर रुटीन का हिस्सा बना लें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बालों में लगाएं ये हेयर केयर मास्क अगर आपके बाल केमिकल्स या हीट के ज्यादा इस्तेमाल से डैमेज हो गए हैं या काफी ड्राई और फ्रिजी हैं, तो ये हेयर मास्क जरूर ट्राई करें। ये सिर्फ 3 चीजों से बन जाता है, जो आपकी रसोई में ही मौजूद हैं। जैसे- एलोवेरा जेल, अलसी के बीज (फ्लैक्स सीड्स) और चावल। साथ ही बालों को डीप नरिशमेंट देने के लिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं।