बालों को मिनटों में स्ट्रेट और शाइनी बनाने के लिए इन चीजों को मिलाकर करें हेयर वॉश
Best Home Remedy To Make Hair Silky & Shiny: बाल बिल्कुल रूखे-बेजान और फ्रिजी हो चुके हैं तो सैलून वाले महंगे केमिकल वाले ट्रीटमेंट को अवॉएड करें। घर में तैयार इस पैक से बालों को वॉश करें। पहले वॉश से ही फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
बालों को स्ट्रेट और शाइनी बनाना है तो बार-बार पार्लर जाकर रिबॉन्डिंग, कैरेटिन जैसे केमिकल से भरे ट्रीटमेंट देकर उन्हें टॉर्चर ना करें। क्योंकि इन सारे सैलून वाले ट्रीटमेंट का आफ्टर इफेक्ट कुछ खास नहीं होता। समय के साथ बाल और भी ज्यादा रूखे और बेजान होने लगते हैं। बालों को अगर सैलून जैसे ट्रीटमेंट से मिलने वाले शाइनी और स्ट्रेट हेयर चाहिए तो बस इन चीजों को मिलाकर हेयर वॉश कर लें। सूखते ही बालों में फर्क नजर आएगा। वहीं अगर आप हर हफ्ते इस देसी नुस्खे को ट्राई करने लगे तो बालों में और भी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। जानें किन चीजों को मिलाकर करें हेयर वॉश
नेचुरली सिल्की और शाइनी बाल के लिए इन चीजों को मिलाकर करें हेयर वॉश
एक गिलास पानी
एक चम्मच चावल का आटा
एक अंडा
एक चम्मच दही
दो चम्मच नारियल का तेल
बनाएं बेस्ट हेयर वॉश शैंपू
- एक गिलास पानी लेकर किसी बर्तन में गैस पर चढ़ाएं। उसमे एक चम्मच चावल का आटा डालकर दस मिनट पकाएं और गाढ़ा सा पेस्ट बना लें।
- अब इस पेस्ट को गैस पर से उतारें और ठंडा कर लें। ये नेचुरल क्रीम बनकर तैयार हो जाएगी।
- अब इस क्रीम में एक अंडा, एक चम्मच दही और दो चम्मच नारियल का तेल मिला लें। सारी चीजों को अच्छी तरह से फेंट कर स्मूद पेस्ट बना लें।
- बस इस पेस्ट को बालों पर लगाकर अच्छी तरह से मसाज करें।
- फिर हल्के से गुनगुने पानी से हेयर वॉश करें। पानी बहुत ज्यादा ठंडा होगा तो ठीक से वॉश नहीं हो पाएगा पानी अगर रूम टेंपरेचर पर रहेगा तो इससे हेयर वॉश ज्यादा आसान हो जाएगा।
- बस बालों को अच्छी तरह से ड्राई कर लें और देखेंगे कि बाल पहले से ज्यादा सिल्की और शाइनी नजर आ रहे हैं।
- ऊपर लिखी सामग्री को बालों की लंबाई के हिसाब से ज्यादा बढ़ा सकती हैं। जिससे कि पूरी लेंथ तक इस हेयर पैक को लगा सकें। तभी बाल अच्छी तरह से सिल्की और शाइनी नजर आएंगे।
