Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फेशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी! मसूर दाल पीसकर बना लें ये फेसपैक, निखर उठेगा चेहरा!

Apr 21, 2026 04:54 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share

Beauty Tips: मसूर दाल को सदियों से स्किन केयर के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये ना सिर्फ टैनिंग को रिमूव करने में मदद करती है, बल्कि माइल्ड एक्सफोलिएशन का भी कम करती है। गर्मियों में अगर आपका निखार भी गायब हो रहा है, तो ये फेसपैक लगाना शुरू कर दें।

फेशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी! मसूर दाल पीसकर बना लें ये फेसपैक, निखर उठेगा चेहरा!

ग्लोइंग स्किन पाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स से ले कर तरह-तरह के नुस्खे भी, लेकिन फिर भी कई बार वो निखार गायब ही रहता है। गर्मियों में तो खासतौर से चेहरे की रंगत गायब हो जाती है। टैनिंग, धूल-मिट्टी और पसीने की वजह से तरह-तरह के इश्यूज होने लगते हैं और स्किन भी डल नजर आती है। ऐसे में मसूर दाल से बनी फेस पैक आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। लाल मसूर दाल को सदियों से स्किन केयर के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये ना सिर्फ टैनिंग को रिमूव करने में मदद करती है, बल्कि माइल्ड एक्सफोलिएशन का भी कम करती है, जिससे स्किन फ्रेश और ग्लोइंग नजर आती है। गर्मियों में धूप से अगर आपका निखार भी गायब हो रहा है, तो इसे आज से ही लगाना शुरू कर दें।

मसूर दाल का पाउडर बनाकर रख लें

मसूर दाल को बार-बार भिगोकर पेस्ट बनाना काफी झंझट भरा हो जाता है, जिस वजह से कई बार यूज करने में आलस आने लगता है। इसलिए बेहतर रहेगा कि थोड़ी सी लाल वाली मसूर दाल को पीसकर आप एक पाउडर बनाकर रख लें। पाउडर जितना बारीक होगा उतना ही अच्छा रहेगा। इसे किसी कंटेनर में स्टोर कर के रख लें, अब जब भी इस्तेमाल करना होगा आप तुरंत ले सकते हैं।

ये भी पढ़ें:₹100 में बनाकर रख लें रीठा-आंवला-शिकाकाई शैंपू, पूरे 1 साल तक नहीं होगा खराब!

मसूर दाल फेस पैक ऐसे करें तैयार

स्किन ब्राइटनिंग फेस पैक बनाने के लिए एक कटोरी में दो चम्मच मसूर दाल पाउडर लें। इसमें एक चम्मच फ्रेश दही मिलाएं, साथ में प्योर शहद भी एड करें। अब थोड़ा सा गुलाब जल लें और एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। ध्यान रहे ये पेस्ट बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा।

ये भी पढ़ें:Hair Care: दही में 3 चीजें मिलाकर बनाएं हेयर मास्क, घने-सिल्की हो जाएंगे बाल!

कैसे और कब लगाना है ये फेसपैक

ये फेसपैक आप हफ्ते में दो से तीन बार लगा सकते हैं। लगाने से पहले फेस को अच्छे से वॉश कर लें। कोई भी मेकअप प्रोडक्ट या धूल-मिट्टी चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। इसकी एक लेयर फेस पर अप्लाई करें, लगभग 15-20 मिनट के लिए लगाकर रखें फिर सादे पानी से धो लें। फेसपैक हटाने के बाद मॉइश्चराइजर लगाना ना भूलें।

मसूर दाल फेस पैक के फायदे क्या हैं?

मसूर दाल एक नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह काम करती है, जो स्किन पर जमी गंदगी और डेड स्किन को साफ करती है, साथ ही टैनिंग को धीरे-धीरे रिमूव करने में मदद करती है। इसमें दही भी है, जो स्किन को ब्राइट और स्मूद बनाने का काम करती है। वहीं शहद एक नेचुरल मॉइश्चराइजर की तरह काम करता है और स्किन को ड्राई होने से बचाता है। गुलाब जल स्किन को ठंडक देता है और पोर्स टाइट करने में मदद करता है, जिससे चेहरा ज्यादा फ्रेश और टोंड नजर आता है।

ये भी पढ़ें:ग्लोइंग स्किन के लिए कैसे इस्तेमाल करें मुल्तानी मिट्टी? सीख लें सही तरीका

(Image Credit- Pinterest, Instagram)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।