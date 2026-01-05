Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीGet Parlour Like Glow at Home with Masoor Dal Cleanup Doctor Shares Ayurvedic Tips
महंगे फेशियल छोड़िए! ग्लोइंग स्किन के लिए ये मसूर दाल क्लीनअप ट्राई करें, डॉ शोभना ने बताया नुस्खा

महंगे फेशियल छोड़िए! ग्लोइंग स्किन के लिए ये मसूर दाल क्लीनअप ट्राई करें, डॉ शोभना ने बताया नुस्खा

संक्षेप:

Masoor Dal Beauty Remedies: आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए मसूर दाल क्लीनअप का तरीका शेयर किया है। घर में रखी दो-चार चीजों से आप क्लीनअप कर सकती हैं, बिल्कुल पार्लर वाला ग्लो आएगा।

Jan 05, 2026 04:57 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ब्राइट और ग्लोइंग स्किन के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। महंगे-महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स से ले कर ट्रीटमेंट्स तक, सब कुछ ट्राई करते हैं। लेकिन फिर भी स्किन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं। कभी टैनिंग, कभी पिगमेंटेशन तो कभी अनइवेन स्किन टोन। ऐसे में क्यों ना आप सहरा लें कुछ घरेलू नुस्खों को, जिन्हें सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। लाल मसूर दाल इन्हीं में से एक है, जो स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाने में मदद करती है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ शोभना ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए मसूर दाल क्लीनअप का तरीका शेयर किया है। घर में रखी दो-चार चीजों से आप क्लीनअप कर सकती हैं, बिल्कुल पार्लर वाला ग्लो आएगा। आइए जानते हैं-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

घर बैठे मसूर दाल क्लीनअप करें

स्किन काफी डल हो गई है और ग्लो गायब होता जा रहा है, तो घर पर ही मसूर दाल क्लीनअप कर सकती हैं। इसके लिए आपको दो चम्मच लाल मसूर दाल, 4-5 चम्मच दूध, 1 चम्मच मुलेठी पाउडर, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल चाहिए होगा। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, इसे कैसे करना है।

सबसे पहले मसूर दाल स्क्रब बनाएं

  • सबसे पहले लाल मसूर दाल को दूध में भिगोकर 20-25 मिनट के लिए रखें। आप चाहें तो इसे रात भर के लिए भी भिगोकर रख सकती हैं, ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगी।
  • अब मसूर दाल को पीसकर एक दरदरा सा पेस्ट बना लें। ये एक तरह का स्क्रब बनकर तैयार हो जाएगा।
  • अब इस मसूर दाल स्क्रब से अपने फेस को 3 से 5 मिनट के लिए स्क्रब करें। ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करने में मदद करेगा। साथ ही स्किन टोन भी ब्राइट होगी और इंस्टेंट निखार मिलेगा।

Masoor Dal Beauty Remedies

दूसरा स्टेप: होममेड फेसपैक लगाएं

  • स्क्रब वॉश करने के बाद आपको एक फेसपैक बनाकर लगानी है। इसके लिए मुल्तानी मिट्टी, मुलेठी पाउडर और गुलाबजल मिलाकर एक पैक तैयार कर लें।
  • अगर आपके पास मुलेठी पाउडर नहीं है, तो आप चंदन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
  • फेसपैक को अपने चेहरे पर लगाएं और 20-25 मिनट बाद धो लें। इसके बाद फेस पर कोई मॉइश्चराइजर या एलोवेरा जेल अप्लाई कर लें।

क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

डॉ शोभना कहती हैं कि ये मसूर दाल क्लीनअप आपके चेहरे को नेचुरली ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। हफ्ते में एक बार आप इसे जरूर ट्राई कर सकती हैं। ये टैनिंग को रिमूव करने में मदद करता है। पिगमेंटेशन को दूर करता है, स्किन टोन को ब्राइट बनाता है और डेड स्किन को रिमूव करता है। महंगे-महंगे फेशियल और स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर-कर के थक चुकी हैं तो एक बार इसे जरूर ट्राई कर के देखें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Beauty Tips Home Remedies

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।