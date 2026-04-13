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सिर्फ 4 चीजों से फ्री में बनाएं ₹2000 वाला विटामिन C सिरम, शीशे सा चमक उठेगा चेहरा!

Apr 13, 2026 04:51 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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DIY Vitamin C Serum: विटामिन C सिरम की खासियत होती है कि ये स्किन की पिगमेंटेशन, दाग-धब्बे कम करने में मदद करता है और स्किन नेचुरली ग्लोइंग और रेडिएंट बनती है। अगर आप इसपर अपने हजारों रूपए खर्च नहीं करना चाहते हैं तो घर पर फ्री में ही इसे बना सकते हैं।

सिर्फ 4 चीजों से फ्री में बनाएं ₹2000 वाला विटामिन C सिरम, शीशे सा चमक उठेगा चेहरा!

ग्लोइंग स्किन सभी को पसंद है, लेकिन आजकल ये हर किसी के बजट में फिट नहीं होती। मार्केट में अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेने निकल जाएं तो 1000 रुपए से कम में एक अच्छा प्रोडक्ट मिलना मुश्किल है। खासतौर से अगर विटामिन सी सिरम की बात करें, तो अच्छे ब्रांड का सिरम आराम से 1500-2000 तक का आता है। दरअसल विटामिन सी सिरम की खासियत होती है कि ये स्किन की पिगमेंटेशन, दाग-धब्बे कम करने में मदद करता है और स्किन नेचुरली ग्लोइंग और रेडिएंट बनती है। अगर आप इसपर अपने हजारों रूपए खर्च नहीं करना चाहते हैं तो घर पर फ्री में ही इसे बना सकते हैं। जी हां, संतरे के छिलकों से बहुत ही इफेक्टिव विटामिन सी तैयार किया जा सकता है, जो आपकी स्किन की रंगत बदल देगा। पूनम देवनानी ने इसे बनाने का तरीका शेयर किया है, आइए जानते हैं-

क्यों खास है संतरे का छिलके का विटामिन सी सिरम?

सबसे पहले तो आप यही सोच रहे होंगे कि संतरे के छिलकों में भला ऐसा क्या खास है जो इससे सिरम बनाया जाए? तो बता दें छिलकों में संतरे के पल्प से भी ज्यादा विटामिन सी मौजूद होता है, जो स्किन को ब्राइट करने, डार्क स्पॉट्स कम करने और स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे एजिंग के साइन भी कम नजर आते हैं।

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घर पर कैसे बनाएं विटामिन सी सिरम?

विटामिन सी सिरम बनाने के लिए आपको लगभग दो संतरों के छिलके लेने हैं और उन्हें धो कर पानी में उबलने के लिए रख देना है। इन्हें धीमी आंच पर ढककर 5-7 मिनट के लिए पकाएं, जबतक छिलके पूरी तरह सॉफ्ट ना हो जाएं। अब इन्हें ठंडा होने दें, फिर इसके बाद मिक्सर में पीसकर एक पेस्ट सा तैयार कर लें।

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अब इस पेस्ट में लगभग 4-5 चम्मच गुलाब जल मिलाएं, ताकि इसका गाढ़ापन कम हो सके। अच्छे से मिक्स करें और फिर एक छलनी की मदद से इसे छान लें, ताकि सारा साफ लिक्विड अलग हो सके। इस लिक्विड में आपको एक चम्मच ग्लिसरीन और एक चम्मच एलोवेरा जेल डालना है और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आपका नेचुरल विटामिन सी सिरम बनकर तैयार है। इसे एक साफ शीशी में भरकर रख लें और रोज रात सोने से पहले साफ चेहरे पर मसाज करते हुए अप्लाई करें।

इन बातों का रखें ध्यान

संतरे के छिलकों से बना ये विटामिन सी सिरम पूरी तरह से नेचुरल है लेकिन फिर भी इस्तेमाल से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन ज्यादा सेंसेटिव है तो बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से बचें। साथ ही ध्यान रखें कि इस सिरम में कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसलिए ये जल्दी खराब हो सकता है। इसे फ्रिज में स्टोर करें और थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ही सिरम तैयार करें।

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(Image Credit- Pinterest, Instagram)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
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हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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