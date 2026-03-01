कोरियन ग्लास स्किन चाहिए? तो रात को सोने से पहले लगाएं ब्राइटनिंग नाइट सीरम

ग्लास स्किन ग्लो चाहिए तो नाइट सीरम ट्राई कर सकते हैं। इन्हें रोजाना रात को लगाकर सोएं, प्रभाव कुछ दिनों में नजर आने लगेगा। साथ ही दाग धब्बे आदि भी समय के साथ कम होते जाएंगे और आपको एक नेचुरल ग्रोइंग स्किन प्राप्त होगी।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। इस दौरान धूल, गंदगी डस्ट और पॉल्यूशन त्वचा को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप भी इसे लेकर चिंतित हैं, और आपकी त्वचा पर ग्लास स्किन ग्लो चाहती हैं, तो "नाइट सीरम" ट्राई करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं रात को सोते हुए त्वचा खुद को रिपेयर करती है, और रेस्ट पोजीशन में स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी अधिक प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। ग्लास स्किन ग्लो चाहिए तो नाइट सीरम ट्राई कर सकते हैं। इन्हें रोजाना रात को लगाकर सोएं, प्रभाव कुछ दिनों में नजर आने लगेगा। साथ ही दाग धब्बे आदि भी समय के साथ कम होते जाएंगे और आपको एक नेचुरल ग्रोइंग स्किन प्राप्त होगी। यहां 6 हाईली रिकमेंडेड विकल्प सुझाए गए हैं, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Plum का 10% नियासिनामाइड नाइट सीरम त्वचा को शांत रखता है और आपकी बेजान त्वचा में एक नई जान डाल देगा। ये ऑइली, एक्ने प्रोन और सेंसेटिव स्किन वालों के लिए अधिक प्रभावी है। इसे रात को लगाकर सोने से त्वचा को नियासिनामाइड, राइस वॉटर की गुणवत्ता प्राप्त होती है। इस प्रकार समय के साथ दाग-धब्बे कम होते हैं और त्वचा में नेचुरल ग्लो ऐड हो जाता है। ऑयली, एक्ने प्रॉन और कांबिनेशन स्किन के लिए ये सीरम बेस्ट है। यह महिला और पुरुष दोनों के लिए उपयुक्त हैं। साथ ही इस समय इनपर 19% का ऑफ भी मिल जाएगा।

Loading Suggestions...

Minimalist का मल्टी पेप्टाइड नाइट फेस सीरम एंटी एजिंग है, जो बढ़ती उम्र के साथ होने वाले फाइन लाइंस और रिंकल्स की संभावना को कम करता है। आजकल वातावरण में बढ़ता प्रदूषण, सूरज की हानिकारक किरणों का प्रभाव, प्रीमेच्योर एजिंग का कारण बन रहा। ऐसे में ये नाइट सीरम त्वचा में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं, स्किन को हाइड्रेट करते हैं और रातों-रात त्वचा को रिपेयर होने में मदद करते हैं। ये एक प्रभावी सीरम है, जिसे महिला एवं पुरुष सभी अपनी त्वचा पर अप्लाई कर सकते हैं।

Loading Suggestions...

Hyphen 18% ब्राइटनिंग + 20% कॉलेजन फेस सीरम त्वचा के लिए कई रूपों में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इनमें कई महत्वपूर्ण एक्टिव इनग्रेडिएंट्स हैं, जो कॉलेजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं और ड्राई स्किन को हाइड्रेट करते हैं। इस प्रकार त्वचा में ग्लास स्किन ग्लो ऐड होता है। साथ ही इसमें नियासिनामाइड की गुणवत्ता मौजूद है, जो समय के साथ दाग धब्बों को हल्का कर, त्वचा को नेचुरल ग्लो प्रदान करती है। साथ ही इसका नॉन स्टिकी लाइटवेट फार्मूला त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है और किसी तरह का चिपचिपापन नहीं छोड़ता।

Loading Suggestions...

10% नियासिनामाइड सीरम में 2% जिंक है, जो त्वचा के अंदर तक पेनिट्रेट होकर स्किन को कई महत्वपूर्ण फायदे प्रदान करता है। इसमें कई अन्य महत्वपूर्ण एक्टिव इनग्रेडिएंट्स भी हैं, जिनके इस्तेमाल से एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ पुराने दाग धब्बे भी समय के साथ हल्के होते हैं और त्वचा में ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है। अगर आपकी स्किन दिन प्रतिदिन डल होती जा रही है, तो इसे ट्राई करें। ये त्वचा में नेचुरल ग्लो लॉक कर देता है, जिससे आपकी स्किन बढ़ती उम्र के साथ भी ग्लोइंग रहती है।

Loading Suggestions...

Garnier Bright कंप्लीट नाइट विटामिन C स्किन रिपेयर फेस सीरम आपकी त्वचा को रात की नींद में पूरी तरह रिपेयर होने में मदद करते हैं। ये त्वचा पर नजर आने वाले दाग, धब्बे, पिगमेंटेशन और ब्लैमिसेस की रंगत को हल्का करते हैं, जिससे आपकी स्किन टोन एक समान रहती है। वहीं त्वचा में नेचुरल ग्लो ऐड होता है। ये फेस सीरम सभी त्वचा प्रकार के लोगों के लिए उपयुक्त है। साथ-साथ ये बजट फ्रेंडली भी है। इस समय इसे 24% के ऑफ के साथ बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। यह एक टॉप रेटेड प्रोडक्ट है, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया है।

Loading Suggestions...

पुराने दाग धब्बे और डार्क स्पॉट्स ने त्वचा का नेचुरल ग्लो छीन लिया है, तो Himalya डार्क स्पॉट क्लींजिंग टर्मरिक फेस सीरम ट्राई करें। इसमें मौजूद हल्दी की गुणवत्ता त्वचा के दाग धब्बों को कम करती हैं और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। साथ ही इसमें नियासिनामाइड और ग्लाइकोलिक एसिड भी है। ये सभी त्वचा को पर्याप्त हाइड्रेशन और मॉइश्चर प्रदान करते हैं। इस प्रकार समय के साथ आपकी त्वचा पर नजर आने वाले पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स हल्के होते जाते हैं और स्किन में एक नेचुरल ग्लो ऐड होता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।