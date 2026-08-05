डार्क मेहंदी चाहिए? नींबू-चीनी या सरसों का तेल नहीं, ट्राई करें ये हैक
अगर इस तीज आपकी मेहंदी का रंग जल्दी और गहरा चढ़ाना चाहती हैं, तो नींबू-चीनी या सरसों के तेल की जरूरत नहीं। ये आसान घरेलू हैक्स मेहंदी के रंग को निखारने में मदद कर सकते हैं।
तीज का त्योहार मेहंदी के बिना अधूरा-सा लगता है। हर महिला चाहती है कि उसके हाथों पर लगी मेहंदी का रंग जितना हो सके उतना गहरा आए। इसके लिए अक्सर लोग नींबू-चीनी का घोल या सरसों और नारियल का तेल लगाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ अलग और आसान तरीका ढूंढ़ रही हैं, तो घर में मौजूद कुछ चीजें भी आपकी मदद कर सकती हैं। लौंग की भाप और विक्स जैसे आसान उपाय मेहंदी के रंग को और गहरा करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, मेहंदी का रंग आपकी त्वचा, मेहंदी की क्वालिटी और उसे कितनी देर तक लगाए रखा गया है, इन बातों पर भी डिपेंड करता है।
1. मेहंदी को सूखने के बाद धीरे-धीरे हटाएं
मेहंदी पूरी तरह सूख जाए, तो उसे हाथ से हल्के-हल्के रगड़कर निकालें। पानी से तुरंत धोने की गलती ना करें। अगर मेहंदी ज्यादा देर तक हाथों पर रहेगी, तो रंग और गहरा आने की संभावना रहती है।
2. लौंग के पानी की भाप लें
दो से चार लौंग को एक गिलास पानी में उबाल लें। जब भाप निकलने लगे, तो अपने हाथों को सुरक्षित दूरी से करीब आठ से दस मिनट तक भाप दें। इससे मेहंदी का रंग गहरा होने में मदद मिलती है।
3. आखिर में विक्स लगाएं
भाप लेने के बाद हाथ ठंडे होने दें। इसके बाद हाथों पर हल्की मात्रा में विक्स लगाकर छोड़ दें। कई लोग मानते हैं कि इसकी गर्माहट मेहंदी के रंग को और उभारने में मदद करती है। हालांकि, अगर आपकी त्वचा सेंसेटिव है, तो पहले थोड़ा-सा लगाकर टेस्ट जरूर करें।
4. पहले 24 घंटे पानी से बचाएं
मेहंदी हटाने के बाद कोशिश करें कि कुछ घंटों तक हाथों पर ज्यादा पानी ना लगे। मेहंदी का रंग अगले 24 से 48 घंटों में धीरे-धीरे और गहरा होता है।
5. अच्छी मेहंदी चुनना भी है जरूरी
अगर मेहंदी अच्छी क्वालिटी की होगी, तो उसका रंग भी बेहतर आएगा। ताजी और अच्छी मेहंदी का इस्तेमाल करें और उसे लगाने के बाद पर्याप्त समय तक हाथों पर रहने दें।
लौंग की भाप मेहंदी का रंग गहरा करने में कैसे मदद करती है?
लौंग की भाप हाथों को हल्की गर्माहट देती है, इससे मेहंदी का रंग थोड़ा और गहरा हो सकता है। यही वजह है कि कई लोग मेहंदी सूखने के बाद लौंग की भाप लेने की सलाह देते हैं। इसके अलावा लौंग की अच्छी खुशबू हाथों को ताजगी भी देती है। हालांकि, इसका असर हर व्यक्ति पर अलग हो सकता है। भाप लेते समय हाथों को बहुत पास ना रखें, ताकि स्किन को नुकसान ना हो।
मेहंदी का गहरा रंग किन बातों पर डिपेंड करता है?
- मेहंदी कितनी अच्छी क्वालिटी की है।
- मेहंदी कितनी देर तक हाथों पर लगी रही।
- आपका बॉडी टेम्परेचर।
- मेहंदी लगाने के बाद उसकी सही देखभाल।
- शरीर की गर्माहट और त्वचा का प्रकार।
नोट: मेहंदी हटाने के तुरंत बाद साबुन से हाथ ना धोएं। अगर विक्स लगाने से जलन हो, तो तुरंत साफ कर दें। किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले पैच टेस्ट करना बेहतर है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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