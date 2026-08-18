मेंहदी लगा रहीं तो ये 4 चीजें मिलाकर बनाएं पेस्ट, बालों को मिलेगी नेचुरल ब्राउन शाइन!
बिना किसी केमिकल के बालों को नेचुरल ब्राउनिश टिंट देना चाहते हैं, तो मेंहदी का ये पैक एक बार जरूर ट्राई करें। इसके लिए आपको मेहंदी का पेस्ट बनाते हुए ये 4 चीजें एड करनी है, गजब की खूबसूरत शाइन और हल्का ब्राउनिश टिंट मिलेगा।
बालों में हल्का ब्राउनिश टिंट काफी खूबसूरत लगता है। लेकिन केमिकल्स के डर की वजह से कई बार हेयर कलर कराने से लोग बचते हैं? ऐसे में अक्सर लोग कोई नेचुरल विकल्प ढूंढते हैं, जो बालों को सुंदर कलर भी दे और कोई भी नुकसान ना करे। हीना यानी मेहंदी पाउडर से बना ये हेयर पैक आपको ऐसा ही खूबसूरत ब्राउन कलर देगा, साथ ही उन्हें मजबूत बनाए रखने में भी हेल्प करेगा। मेंहदी पाउडर का इस्तेमाल सदियों से बालों को कलर करने में किया जाता रहा है। वहीं इसका पेस्ट बनाते हुए अगर आप कुछ चीजें और एड कर दें, तो बहुत ही सुंदर ब्राउनिश शाइन आपके बालों में आ सकती है। महीने भर में एक बार इस तरह हीना लगाकर आप अपने बालों को नेचुरली शाइनी और सुंदर बनाए रख सकते हैं।
ब्राउन कलर के लिए बनाएं मेहंदी का पेस्ट
बालों में हल्का ब्राउनिश टिंट चाहते हैं तो मेंहदी का पेस्ट जरा खास तरीके से बनाकर तैयार करें। इसके लिए आपको मेहंदी पाउडर में कुछ चीजें एड करनी हैं, जिनकी सही मात्रा नोट कर लें। मेंहदी पाउडर (3 चम्मच), आंवला पाउडर (1 चम्मच), भृंगराज पाउडर (1 चम्मच), शिकाकाई पाउडर (1 चम्मच), गुड़हल के फूल का पाउडर (1 चम्मच) और पानी। अपने बालों की लंबाई के हिसाब से आप चीजों की मात्रा थोड़ी कम या ज्यादा कर सकते हैं।
स्टेप बाय स्टेप सीखें बनाने का तरीका
स्टेप 1- सबसे पहले एक लोहे की कड़ाही लें और उसमें ये सभी चीजें बताई हुई मात्रा में मिक्स कर लें।
स्टेप 2- अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मेंहदी का स्मूद सा पेस्ट तैयार कर लें। एकस्ट्रा टिंट के लिए आप चायपत्ती के पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
स्टेप 3- बेहतर रिजल्ट के लिए इस पेस्ट को रातभर के लिए रखकर छोड़ दें।
मेंहदी पैक अप्लाई करने का सही तरीका जानें
अगली सुबह मेंहदी लगाने से पहले पेस्ट को अच्छी तरह दोबारा से मिक्स कर लें। अगर आपके पास टाइम है तो इसे आधा घंटे के लिए दोबारा रेस्ट करने दें, इससे कलर अच्छी तरह रिलीज हो जाता है। अब अपने साफ और सूखे बालों पर इस पेस्ट को अप्लाई करें। बालों की जड़ों से ले कर सिरों तक इसे लगाना है और फिर दो घंटे के लिए कम से कम छोड़ दें।
मेंहदी लगाने के बाद शैंपू कब इस्तेमाल करें?
दो घंटे बाद जब मेंहदी ड्राई हो जाए तो इसे नॉर्मल पानी से धो लें। इस दौरान आपको शैंपू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। बाल जब सूख जाएं, तो उनपर नारियल का तेल अप्लाई कर लें। फिर अगले दिन किसी माइल्ड शैंपू से बालों को वॉश कर लें।
क्या होंगे इस मेंहदी पैक के फायदे?
- बालों में हल्का ब्राउनिश टिंट आता है, बिना किसी केमिकल्स के बाल नेचुरली शाइन करते हैं।
- आंवला पाउडर, भृंगराज, गुड़हल के फूल और शिकाकाई का पाउडर, बालों की ग्रोथ के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं।
- बाल झड़ रहे हों या उनकी चमक गायब हो, ये हेयर पैक सभी में मदद करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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