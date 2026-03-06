PCOS से मुंहासों तक का सफर: सारा तेंदुलकर ने ऐसे हासिल की 'नेचुरल ग्लास स्किन'
Sara Tendulkar Glowing Skin Secret : सारा तेंदुलकर की चमकती त्वचा का असली राज महंगे प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि अनुशासन और बुनियादी चीजों को सही तरीके से यूज करना है। सारा ने अपने कई ब्यूटी सीक्रेट्स शेयर किए हैं। जिन्हें फॉलो करके आप भी सारा की तरह ग्लास स्किन पा सकती हैं।
क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का परिवार आजकल लाइम लाइट में है। बता दें, कल यानी 5 मार्च को उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सानिया चंडोक के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। भाई अर्जुन की शादी में सारा गुलाबी रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उनकी ग्लोइंग स्किन देखकर अब हर कोई उसका सीक्रेट जानना चाहता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से बायोमेडिकल साइंस में मास्टर डिग्री और एक प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट सारा तेंदुलकर की चमकती त्वचा का असली राज महंगे प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि अनुशासन और बुनियादी चीजों को सही तरीके से यूज करना है। एचटी शॉप नाउ के साथ अपने एक इंटरव्यू के दौरान सारा ने अपने कई ब्यूटी सीक्रेट्स शेयर किए हैं। जिन्हें फॉलो करके आप भी सारा की तरह ग्लास स्किन पा सकती हैं।
1. ट्रेंड्स पर नहीं साइंस पर भरोसा
एक बायोमेडिकल साइंटिस्ट होने की वजह से सारा ट्रेंड्स के पीछे भागने की जगह साइंस पर भरोसा करना ज्यादा ठीक मानती हैं। उनका कहना है कि बात जब त्वचा की होती है तो वो सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित फॉर्मूलेशन पर ही भरोसा करती हैं। उनका मानना है कि अपनी त्वचा पर सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली कोई भी नई चीज का प्रयोग करने से बेहतर है कि आप अपनी त्वचा की जरूरत को पहले समझें।
2. 'लेस इज मोर'
सारा कहती हैं कि उनकी स्किन बेहद सेंसिटिव और एक्ने-प्रोन (मुंहासों वाली) है। इसलिए वो अपना स्किन केयर बहुत बेसिक रखती हैं। जिसमें माइल्ड क्लींजर (त्वचा की नमी छीने बिना अच्छी तरह त्वचा की सफाई करता है), मॉइस्चराइजर ( त्वचा के हाइड्रेशन का सही संतुलन बनाए रखता है), और सन प्रोटेक्शन (धूप से बचाव) जरूर शामिल रहते हैं।
3. PCOS से जंग और स्किन का जुड़ाव
सारा कहती हैं कि PCOS की वजह से उन्होंने ऑयली स्किन और मुंहासों जैसी चुनौतियों का सामना किया है। जिसने उन्हें समझाया कि त्वचा के बाहरी ग्लो के लिए पहले सेहत का अंदर से अच्छा होना भी जरूरी है। यही वजह है कि सारा 'क्विक फिक्स' या तुरंत असर वाले नुस्खों की जगह अच्छी स्किन के लिए अच्छा पौष्टिक भोजन, व्यायाम और सही स्किनकेयर का ऑप्शन पसंद करती हैं।
4. 'ब्यूटी स्लीप' और हाइड्रेशन
बात जब घरेलू नुस्खे अपनाने की आती है तो सारा का जवाब आपको हैरान कर सकता है। सारा का कहना है कि ग्लोइंग स्किन के लिए किसी भी पैक या मास्क से ज्यादा जरूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, जो आपकी स्किन को भीतर से ग्लो देगा। इसके अलावा स्किन को रिपेयर करने के लिए रात को गहरी नींद लें। चीनी और प्रोसेस्ड फूड जैसी चीजों से दूर रहें। सारा कहती हैं कि ऑयली स्किन और सूजन को कम करने के लिए वह मीठे और तला-भुना खाने से परहेज करती हैं।
5. सारा का 'इमरजेंसी' ग्लो टिप
सारा का ब्यूटी टिप कहता है कि जब उनकी स्किन थकी हुई या बेजान लग रही होती है, तो वो कोई माइल्ड एसिड (Gentle Exfoliator) का इस्तेमाल कर लेती हैं ताकि उनके चेहरे से डेड स्किन हट जाए और नेचुरल ग्लो देखने को मिले।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
