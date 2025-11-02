Hindustan Hindi News
अंबानी लेडीज का स्किन केयर रूटीन है काफी सिंपल, बस सुबह-शाम करती हैं ये काम

संक्षेप: Ambani Ladies skin care routine: नीता अंबानी से लेकर उनकी बहू-बेटी तक, सभी की त्वचा चमकदार और बेदाग दिखती हैं। इसके लिए अंबानी परिवार की औरतें डेली स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं। चलिए उनके स्किन केयर सीक्रेट्स बताते हैं।

Sun, 2 Nov 2025 10:43 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
अंबानी परिवार की औरतें हमेशा ही खूबसूरत दिखती हैं, फिर चाहे उन्होंने मेकअप किया हो या नहीं। अंबानी लेडीज की स्किन बेदाग, चमकदार और खिली-खिली बनी रहती है। जाहिर है सभी लोग पार्लर से महंगे ट्रीटमेंट्स लेती होंगी, जिससे त्वचा सुंदर बनी रहें। साथ ही घर पर भी नीता अंबानी, श्लोका, ईशा और राधिका स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं। इसके लिए अंबानी लेडीज सुबह-शाम कुछ चीजें जरूर करती हैं। आप भी इनके रूटीन को नियमित फॉलो करके ग्लोइंग स्किन पा सकती हैं।

डिटॉक्स वॉटर- अंबानी लेडीज सुबह सबसे पहले डिटॉक्स वॉटर पीती हैं। इसमें गुनगुना पानी, नींबू का रस, शहद मिला होता है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और स्किन पर ग्लो आता है। नींबू में मौजूद विटामिन सी चेहरे की रंगत निखारने के साथ दाग-धब्बे दूर रखता है।

सीटीएम फॉर्मूला- इसके बाद सुबह नीता अंबानी और उनकी बहू-बेटी राधिका, श्लोका और ईशा सीटीएम फॉर्मूला अपनाती हैं। इसमें सबसे पहले अच्छे फेस वॉश से क्लीनिंग, फिर टोनिंग और मॉइश्चराइजर लगाना होता है। ये चीज हर किसी को अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए।

Ambani Ladies

सनस्क्रीन- कही भी बाहर जाने से पहले ये लोग सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल नहीं भूलती हैं। यही कारण है कि आपको अंबानी परिवार की औरतों के चेहरे पर कभी कालापन नहीं दिखेगा। धूप से सनस्क्रीन अच्छे से प्रोटेक्ट करती है।

नाइट सीरम- रात में सोने से पहले अंबानी लेडीज स्किन टाइप के अनुसार फेस सीरम लगाती हैं। इससे त्वचा सॉफ्ट रहती है और पोर्स रातभर खुले रहते हैं। शाम का सीरम रूटीन उन लोगों का फिक्स रहता है।

प्लांट बेस्ड डायट- स्किन केयर रूटीन के अलावा नीता, श्लोका, राधिका और ईशा अंबानी प्लांट बेस्ड डायट लेती हैं। अंबानी परिवार में मांस-मछली नहीं खाया जाता और सभी लोग हरी सब्जियां और सलाद युक्त खाना खाते हैं। हेल्दी डायट से भी स्किन खिली-खिली रहती है। इसके अलावा खूब सारा पानी या जूस भी उनकी ग्लोइंग स्किन का राज है।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
