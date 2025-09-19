हेयर ग्रोथ से लेकर त्वचा की झाइयां तक, ये हैं आम की गुठली के 5 फायदे From hair growth to skin lightening 5 benefits of mango kernels mango seeds benefits of aam ki gutli ke fayde, ब्यूटी टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीFrom hair growth to skin lightening 5 benefits of mango kernels mango seeds benefits of aam ki gutli ke fayde

हेयर ग्रोथ से लेकर त्वचा की झाइयां तक, ये हैं आम की गुठली के 5 फायदे

Benefits Of Mango Seeds For Hair And Skin :  ज्यादातर घरों में आम खाने के बाद उसकी गुठली बेकार समझकर फेंक दी जाती है। हो सकता है आप खुद भी ऐसा ही कुछ करते हो। लेकिन क्या आप जानते हैं आम के बीज आपके बालों और त्वचा पर जादू कर सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 05:58 PM
share Share
Follow Us on
हेयर ग्रोथ से लेकर त्वचा की झाइयां तक, ये हैं आम की गुठली के 5 फायदे

शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जिसे आम का स्वाद पसंद नहीं होगा। आम को बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर उम्र के लोग खाना पसंद करते हैं। हालांकि ज्यादातर घरों में आम खाने के बाद उसकी गुठली बेकार समझकर फेंक दी जाती है। हो सकता है आप खुद भी ऐसा ही कुछ करते हो। लेकिन क्या आप जानते हैं आम के बीज आपके बालों और त्वचा पर जादू कर सकते हैं। जी हां, आम के बीज में एंटीऑक्सिडेंट, विटामिन (A, C, E), खनिज, और फैटी एसिड्स जैसे पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।

त्वचा और बालों के लिए आम के बीज के फायदे

नेचुरल मॉइस्चराइजर

आम के बीज से बना मक्खन (मैंगो बटर) त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करके ड्राई स्किन और एक्जिमा समस्या को म करके त्वचा को सॉफ्ट बनाता है।

एंटी-एजिंग गुण

आम के बीज में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट जैसे विटामिन C और E फ्री रेडिकल्स से लड़कर झुर्रियों और उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करने में मदद करते हैं। जिससे त्वचा जवां और चमकदार बनी रहती है।

सनबर्न से राहत

आम के बीज से बना मक्खन सूरज की किरणों से क्षतिग्रस्त त्वचा को शांत करके जलन और लालिमा को कम करता है। जिससे सनबर्न से राहत मिलती है।

हेयर ग्रोथ

आम के बीज में मौजूद विटामिन और खनिज बालों के रोम (फॉलिकल्स) को उत्तेजित करते हैं, जिससे बालों का विकास तेज होता है और बाल घने होते हैं।

बालों को पोषण और मजबूती के साथ डैंड्रफ से राहत

आम के बीज का तेल और मक्खन बालों की जड़ों को पोषण देता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं और हेयर फॉल से राहत मिलती है। आम के बीज में मौजूद मॉइस्चराइजिंग गुण स्कैल्प को हाइड्रेट करके डैंड्रफ को भी कम करते हैं।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।