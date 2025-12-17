पूर्व मिस वर्ल्ड ने शेयर किया खुद का मॉर्निंग रूटीन, खूबसूरती बढ़ाने को करती हैं ये काम

संक्षेप: Manushi Chillar Share Morning Routine: पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने फैंस के लिए अपना खास मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है। जिसमे उन्होंने हनी मास्क से लेकर स्पेशल ड्रिंक के बारे में भी बताया है। जिसे उनके डॉक्टर ने प्रिसक्राइब किया है।

पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने अपनी खूबसूरती का राज लोगों के साथ शेयर किया। मानुषी ने यूट्यूब चैनल पर अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है कि आखिर कैसे वो दिनभर अपनी रेडिएंट और ग्लोइंग स्किन को मेंटेन रखती हैं। ग्लोइंग और हेल्दी स्किन के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो आप भी जान लें स्टेप बाई स्टेप मानुषी का स्किन केयर मॉर्निंग रूटीन।

फेसवॉश मानुषी ने शेयर किया कि वो अपने दिन की शुरुआत फेस वॉश के साथ करती हैं। लेकिन वो किसी भी क्लींजर का इस्तेमाल नहीं करती केवल पानी से चेहरा धोती हैं। क्योंकि क्लींजर उनकी स्किन को और भी ज्यादा ड्राई बना देता है। मानुषी ने बताया कि रातभर में प्रोड्यूस नेचुरल ऑयल से स्किन पर हेल्दी ग्लो दिखता है।

हनी मास्क मानुषी ने बताया कि वो मॉर्निंग में चेहरे पर हनी का मास्क लगती है। कई बार वो फेस वॉश करने के लिए हनी का इस्तेमाल करती हैं। या फिर, मास्क के जैसे लगाती है। हनी से स्किन को हाइड्रेशन और ग्लो मिलता है। मिस छिल्लर ने बताया कि वो नॉर्मली हनी लगाकर तुरंत वॉश कर देती हैं लेकिन आज वो इसे कुछ देर तक लगाएंगी और फिर फेस वॉश करेंगी।

हाइड्रोजेनेटेड वाटर हनी मास्क से नेचुरल ग्लो और स्किन को हाइड्रेशन मिलने के बाद मानुषी अपनी स्पेशल मॉर्निंग ड्रिंक के बारे में शेयर करती हैं-हाइड्रोजेनेटेड ड्रिंक। हर रोज सुबह सबसे पहले वो हाइड्रो जेनेटेड पानी पीती हैं। मानुषी ने बताया कि इस ड्रिंक के बारे में उनके डैड ने इंट्रोड्यूस कराया था। ये ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट है और इसमे एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पायी जाती हैं। इसे पीने से मॉर्निंग में एनर्जी मिलती है।

प्री वर्कआउट स्किन केयर मानुषी ने बताया कि जिम जाने से पहले वो स्किन पर एक पतली लेयर हाइड्रेशन की लगाती है। इसके लिए वो ओजोनेटेड ग्लिसरीन का इस्तेमाल करती हैं। ये सुपर हाइड्रेटिंग होता है। जो एक्ने प्रोन और ड्राई स्किन दोनों पर वर्क करता है। मानुषी ने बताया कि इसके बारे में भी उनके डैड ने ही बताया था।

स्पेशल मॉर्निंग ड्रिंक इसके साथ ही मानुषी ने अपनी स्पेशल मॉर्निंग ड्रिंक को भी फैंस के साथ शेयर किया जो उनकी डॉक्टर ने प्रिसक्राइब की है। इस ड्रिंक को पीकर ना केवल उनकी स्किन में बदलाव हुआ है बल्कि वो ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करती हैं और इन्फ्लेमेशन पर भी असर होता है। इस खास ड्रिंक में मैलिक और एस्कॉर्बिक एसिड होता है और साथ ही पोटैशियम क्लोराइड, आयोडिन और मेथिलिन ब्लू मिला रहता है।