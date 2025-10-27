नेचुरल ग्लोइंग स्किन के लिए अप्लाई करें 2 मिनटों में तैयार होने वाला ये होममेड फेस मास्क

संक्षेप: सोहा अली खान ने होममेड फेस पैक की DIY रेसिपी शेयर की थी। ये DIY स्किन मास्क फेस्टिवल एक्टिविटीज के कारण हुए थकान, ब्रेकआउट, डलनेस के प्रभाव को त्वचा से क्लीन करने में आपकी मदद करेंगे।

फेस्टिव सीजन खत्म हुआ नहीं कि वेडिंग सीजन की तैयारियों शुरू हो जाती हैं। शादी का सीजन बस कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, पर तैयारी तो पहले से शुरू हो जानी चाहिए। खासकर ड्रेस सिलेक्शन और स्किन केयर तो 2 से 3 हफ्ते पहले से शुरू हो जाता है। त्यौहार में रोजाना मेकअप करने और मीठा एवं स्नैक्स खाने से स्किन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे ब्रेकआउट होने लगते हैं। ऐसे में त्वचा की देखभाल और अधिक जरूरी हो जाती है, क्योंकि फेस्टिव सीजन के तुरंत बाद वेडिंग सीजन आने वाला है। इस बीच सोहा अली खान ने 20 अक्टूबर को होममेड फेस पैक की DIY रेसिपी शेयर की थी। ये DIY स्किन मास्क फेस्टिवल एक्टिविटीज के कारण हुए थकान, ब्रेकआउट, डलनेस के प्रभाव को त्वचा से क्लीन करने में आपकी मदद करेंगे।

जानिए सोहा अली खान के होममेड क्लिंज और ग्लो फेस पैक के बारे में: अपनी होममेड फेस पैक की रेसिपी शेयर करते हुए सोहन ने कैप्शन में लिखा "लगातार चल रहे त्योहारों के बाद मेरी त्वचा को देखभाल की आवश्यकता थी। ऐसे में मेरा किचन मेरे काम आया! किचन में मौजूद सबसे आसानी से मिलने वाली सामग्रियों की मदद से मैंने अपना DIY फेस पैक तैयार किया है, इन्हें आप भी ट्राई कर सकते हैं।

सोहा अली खान बताती हैं कि इसे बनाने में केवल 2 मिनट लगते हैं और इन्हें अप्लाई करने के बाद आपको 15 मिनट के लिए त्वचा पर लगा हुआ छोड़ देना है। यानी इसके लिए न तो पार्लर में पैसे खर्च करने हैं, न ही आपका अधिक समय जाएगा। ये फेस पैक नेचुरल क्लींजर की तरह काम करते हुए त्वचा में प्राकृतिक चमक लाता है। यहां इस DIY मास्क की रेसिपी बताई गई है, इसे फॉलो करें।

इसे बनाने के लिए आपको चाहिए: 2 चम्मच बेसन

1 चम्मच हल्दी पाउडर

1 चम्मच चंदन पाउडर

2 चम्मच दही

1 चम्मच शहद (एक्ने की समस्या है तो शहद न डालें)

गुलाब जल

इस तरह तैयार करें: बेसन, ऑर्गेनिक हल्दी, चंदन पाउडर, दही, शहद को एक छोटी कटोरी में अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें गुलाब जल की कुछ बूंदे मिलाएं और एक स्मूद पेस्ट तैयार करें। इसे त्वचा पर 15 से 20 मिनट के लिए लगाए रखें, फिर हल्के हाथों से मसाज देते हुए ठंडे पानी से त्वचा को साफ कर लें।