फ्रेश और दमकती त्वचा के लिए फॉलो करें 6 स्टेप नाइट स्किन केयर रूटीन

संक्षेप: अगर आपको सालों से बेदाग और दमकती त्वचा कि चाहत है, तो नाइट स्किन केयर रूटीन इसमें आपकी मदद कर सकती है। रात में भी स्किन केयर उतना ही जरूरी है जितना कि दिन में, बस दोनों समय त्वचा खुदको अलग-अलग तरीके से हील करती है।

सारे दिन की व्यस्तता के बाद सीधा बिस्तर नजर आता है। सिर दर्द, सूजी हुई आंखें और मुरझाया हुआ चेहरा लेकर ऐसा लगता है, बस बिस्तर पर लेटे रहें। खासकर वेडिंग सीजन में सेलिब्रेशन का चहल-पहल शरीर को थका देता है, और त्वचा भी बेजान हो जाती है। पर अगले दिन त्वचा को दूसरे फंक्शन के लिए रेडी करना भी जरूरी है! इसमें नाइट स्किन केयर रूटीन आपकी मदद कर सकती है। रात को स्किन केयर न करना एक बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। नाइट स्किन केयर के साथ एक अच्छी नींद और पर्याप्त आराम आपको अगले दिन के लिए तैयार करेगा।

डॉ. शरीफा स्किन केयर क्लिनिक मुंबई, की त्वचा विशेषज्ञ डॉ. शरीफा चौसे, ने एचटी लाइफस्टाइल को नाइट स्किन केयर का महत्व बताते हुए इन्हें करने का सही तरीका भी बताया है। तो आइए जानते हैं, इस बारे में अधिक विस्तार से।

अगर आपको सालों से बेदाग और दमकती त्वचा कि चाहत है, तो नाइट स्किन केयर रूटीन इसमें आपकी मदद कर सकती है। रात में भी स्किन केयर उतना ही जरूरी है जितना कि दिन में, बस दोनों समय त्वचा खुदको अलग-अलग तरीके से हिल करती है। खासकर वेडिंग सीजन में जब महिलाओं के लिए त्वचा का ग्लो अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, तब नाइट स्किन केयर रूटीन आपके काम आ सकती है।

डॉ. शरीफा आगे कहती हैं, "रात का समय त्वचा को पोषण देने का सबसे अच्छा समय है, इस समय त्वचा में पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर तरीके से होता है और त्वचा खुदको हिल करती है।" सोने से पहले त्वचा पर सही स्किनकेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से त्वचा में नमी बनी रहती है, प्रीमेच्योर एजिंग की संभावना कम हो जाती है और त्वचा स्वास्थ्य में सुधार होता है। डॉ. शरीफा आगे कहती हैं "इस विषय पर डॉक्टर से बात करें और अपनी ज़रूरतों के अनुसार एक सही दिनचर्या बनाएं।

ग्लोइंग स्किन के लिए नाइट स्किन केयर रूटीन: 1. क्लीनिंग/त्वचा को साफ करें नाइट स्किन केयर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा फेशियल क्लीनिंग होना चाहिए। पूरे दिन में त्वचा पर मेकअप, धूल, गंदगी और प्रदूषक तत्व चिपक जाते हैं, सबसे पहले इन्हें साफ करने से शुरुआत करें। स्किन पोर्स को साफ़ रखने और एक्ने से बचने के लिए, अपनी स्किन टाइप के अनुसार सही क्लींजर का चयन करें। त्वचा को साफ करने के दौरान हल्के हाथों से मसाज दें, जोर-जोर से त्वचा न रगड़ें।

2. टोनर अप्लाई करें टोनर एक जरूरी स्किन केयर प्रोडक्ट है, जो त्वचा के pH को संतुलित करने और पोर्स को कसने में मदद करता है। टोनर चुनने से पहले अपनी स्किन टाइप और त्वचा से जुड़ी परेशानियों को ध्यान में रखें। गुलाब जल या ग्रीन टी युक्त अल्कोहल-फ्री टोनर चुनें। क्लीनिंग के बाद एक रुई का टुकड़ा लें, उसपर टोनर डालें और फिर त्वचा को साफ करें। इससे त्वचा पर जमा एक्सेस ऑयल, मेकअप और प्रदूषण के अवशेष भी निकल जाते हैं। आप चाहें तो टोनर स्प्रे भी शामिल कर सकती हैं।

3. सीरम जरूर लगाएं डॉ. के अनुसार विटामिन सी, हायलूरोनिक एसिड, नियासिनमाइड और रेटिनॉइड जैसे एक्टिव इंग्रीडिएंट युक्त सीरम रात के समय अधिक प्रभावी रूप से काम करते हैं। ऐसे सीरम के नियमित इस्तेमाल से पिगमेंटेशन, ड्राइनेस और फाइन लाइंस जैसी समस्याएं कुछ दिनों में ही ठीक होने लगती हैं। इसके साथ ही ये स्किन टेक्सचर में सुधार करते हैं। हालांकि, सीरम का चयन हमेशा अपनी स्किन टाइप को ध्यान में रखकर करें। अगर कोई प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा या उसकी पैकेजिंग अच्छी है तो उसे बस इसलिए इस्तेमाल न करें।

4. मॉइस्चराइज़र या नाइट क्रीम लगाएं रात के समय मॉइस्चराइज़र या नाइट क्रीम लगाने के कई फायदे हैं। पोषक तत्वों से भरपूर मॉइस्चराइज़र या नाइट क्रीम का चयन करें, सीरम लगाने के बाद इन्हें त्वचा पर अप्लाई करें। इससे आपकी त्वचा में नमी बरकरार रहती है। डॉ. शरीफा के अनुसार सेरामाइड्स, पेप्टाइड्स या एलोवेरा युक्त मॉइस्चराइज़र या नाइट क्रीम का इस्तेमाल करें।

5. जरूरी है आई क्रीम लगाना आंखों की निचली त्वचा अधिक संवेदनशील होती है और इन्हें स्पेशल केयर की जरूरत होती है। ऐसे में नाइट स्किन केयर में आई क्रीम या पैच शामिल करें। इनके इस्तेमाल से थकान के कारण हुई आंखों की सूजन, काले घेरे, फाइन लाइंस जैसी समस्याएं कम होती हैं। आंखों के निचले हिस्से पर आई क्रीम लगाकर हल्के हाथों से मसाज दें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और क्रीम का अवशोषण भी बेहतर होता है। इस प्रकार आंखों की त्वचा अधिक कोमल और मुलायम हो जाती हैं।

6. होंठों पर लगाएं लिप बाम जिस तरह ग्लोइंग और मुलायम त्वचा के लिए नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो करना जरूरी है, ठीक उसी तरह होठों का भी ध्यान रखें। होंठों की त्वचा चेहरे की त्वचा के तुलना में कोमल और मुलायम होती हैं, इसलिए हाइड्रेटिंग लिप बाम की मदद से अपने होठों को पर्याप्त हाइड्रेशन एवं नमी दें, ताकि अगली सुबह आपके होंठ मुलायम और कोमल दिखें।