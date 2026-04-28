पसीने में नहीं बहेगा फाउंडेशन, बस गर्मियों में घंटों मेकअप टिकाने के लिए अपनाएं ये 10 टिप्स

गर्मियों के मौसम में महिलाएं मेकअप को लेकर सबसे ज्यादा परेशान होती हैं। क्योंकि गर्मी में पसीना बहुत ज्यादा आता है और मेकअप पैची हो जाता है। ऐसे में यहां हम 10 टिप्स के बारे में बता रहे हैं जो घंटों मेकअप टिकाने में काम आएंगी।

मेकअप न सिर्फ स्किन को फ्लॉलेस बनाता है बल्कि किसी भी लुक में चार चांद लगाने का काम करता है। गर्मियों के मौसम में मेकअप टिकाने को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। पसीने की वजह से फाउंडेशन बहने लगता है और मेकअप पैची हो जाता है। ऐसे में यहां हम 10 टिप्स बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों में मेकअप को घंटों तक टिका सकते हैं।

1) बर्फ के टुकड़े से स्किन करें तैयार मेकअप से पहले चेहरे पर बर्फ रगड़ने से चेहरे के बड़े रोमछिद्र टाइट हो जाते हैं। इससे आपका फाउंडेशन स्किन के अंदर नहीं जाता और आपको एक स्मूथ और एयरब्रश्ड फिनिश मिलती है। इसके अलावा बर्फ स्किन के तापमान को कम करती है, जिससे पसीना और तेल कम निकलता है। इसलिए गर्मियों में मेकअप से पहले चेहरे पर खूब सारी बर्फ लगाएं।

2) ऑयल-फ्री मॉइस्चराइजर गर्मियों में मेकअप से पहले ऑयल-फ्री मॉइस्चराइजर लगाएं। यह स्किन को चिपचिपा बनाए बिना हाइड्रेटेड रखता है, जिससे आपका मेकअप पसीने के साथ बहता नहीं है। गर्मी के मौसम में लाइट जेल मॉइस्चराइजर सबसे अच्छा होता है।

3) मैटिफाइंग प्राइमर लगाएं गर्मियों के उमस भरे मौसम में मैटिफाइंग प्राइमर एक मैजिक शील्ड की तरह काम करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है या आपको पसीना ज्यादा आता है, तो इस स्टेप को जरूर अपनाएं। गर्मियों में टी-जोन यानी माथा, नाक और ठुड्डी पर बहुत जल्दी ऑयली हो जाता है। मैटिफाइंग प्राइमर त्वचा के एक्सट्रा तेल को सोख लेता है, जिससे आपका चेहरा चिपचिपा नहीं दिखता और मैट फिनिश बनी रहती है।

4) एंटी स्वेट फाउंडेशन गर्मियों में उमस और पसीने की वजह से मेकअप का टिकना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एंटी-स्वेट या स्वेट-प्रूफ फाउंडेशन आपके लुक को खराब होने से बचाने के लिए सबसे जरूरी है। इसलिए मैट फाउंडेशन चुनें।

5) बहुत ज्यादा लेयरिंग से बचें फाउंडेशन की एक मोटी लेयर की जगह 2-3 पतली लेयर लगाएं। इससे लुक बहुत ज्यादा हैवी नहीं लगेगा और गर्मियों में इस तरह से फाउंडेशन लगाना बेस्ट है।

6) लूज पाउडर लगाएं नाक और ऊपरी होंठ पर लूज पाउडर लगाएं ताकि पसीना नियंत्रित हो। लूज पाउडर से मेकअप सेट करने पर वह पैची नहीं होता।

7) क्रीम औप पाउडर वाले प्रोडक्ट साथ लगाएं ब्लश और कंटूरिंग करने के लिए क्रीम वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। क्रीम प्रोडक्ट लगाने के बाद पाउडर वाले प्रोडक्ट को लगाएं। इससे मेकअप सेट हो जाएगा।

8) वाटरप्रूफ आई मेकअप गर्मियों में मेकअप को बिगड़ने से रोकने के लिए वाटरप्रूफ लाइनर, काजल और मस्कारा यूज करें। ये लंबे समय तक टिका रहेगा।

9) सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करें लंबे समय तक मेकअप टिकाने के लिए अच्छे से सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए।