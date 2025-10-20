पटाखों के धुएं से हो जाती है त्वचा खराब, दिवाली के बाद ऐसे करें स्किन केयर
संक्षेप: दिवाली के पटाखों से सिर्फ सेहत को नहीं बल्कि स्किन को भी काफी नुकसान होता है। त्वचा धुएं से झुलस जाती है और पोर्स बंद हो जाते हैं। चलिए आपको दिवाली के बाद त्वचा की देखभाल करने के तरीके बताते हैं।
दिवाली का त्योहार खुशियों और रोशनी भरा होता है। ये त्योहार पटाखों के बिना भी लोग अधूरा ही मानते हैं। पटाखों से न सिर्फ सेहत पर बुरा असर होता है बल्कि त्वचा पर भी नुकसान होता है। पटाखों का जहरीला धुआं त्वचा को काला और खुश्क कर देता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटव है, तो पटाखों के धुएं से दूरी बनाकर रखें। चलिए आपको बताते हैं दिवाली के बाद स्किन की केयर कैसे करनी है और पटाखों से त्वचा को बचाने के लिए क्या करें।
क्या है नुकसान
पटाखों के धुएं में सल्फर, नाइट्रेट और भारी धातुएं होती हैं, जो स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे स्किन पर रैशेस, ड्राईनेस, रेडनेस की समस्या हो जाती है। सिर्फ यही नहीं पटाखों के धुएं से स्किन के पोर्स भी ब्लॉक हो जाते हैं।
क्या करें
पटाखों से थोड़ा दूर रहें और कोशिश करें कि फेस पर कपड़ा लपेटकर ही पटाखें जलाएं। स्किन केयर के लिए आप मॉइश्चराइजर या कोई तेल चेहरे पर लगाएं। इससे धुएं का असर कम नुकसान पहुंचायेगा।
दिवाली के बाद
क्लीनिंग
दिवाली के बाद स्किन को क्लीन करने के लिए पहले गुलाब जल से चेहरा साफ करें। फिर माइल्ड फेस वॉश से चेहरा धोएं। इसके बाद टोनर लगाएं और मॉइश्चराइजर लगाना न भूलें।
हेल्दी डायट-पानी
स्किन को हेल्दी रखने के लिए खूब सारा पानी पिएं और अच्छा खाना खाएं। अपनी डायट में खट्टे फल, जूस, सलाद शामिल करें।
नारियल तेल
नारियल तेल की तासीर ठंडी होती है और ये स्किन को नमी प्रदान करता है। अगर चेहरे पर जलन पड़ रही हो तो नारियल तेल लगाकर रातभर के लिए छोड़ दें। सुबह गुनगुने पानी से फेस क्लीन करें।
गाजर का रस
स्किन ड्राईनेस हो रही है, तो गाजर का रस लगाएं। विटामिन ए से भरपूर गाजर का रस स्किन को रिपेयर करता है और इसे जल्दी हील करने में हेल्प करता है। गाजर के रस से त्वचा को ठंडक भी मिलेगी।
जलने पर क्या करें
अगर स्किन पटाखों से जल जाए तो पानी से धोएं और एलोवेरा जेल लगाएं। ज्यादा दिक्कत होने पर फौरन डॉक्टर की सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
