Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

आंखों के आसपास की स्किन ढीली होकर लटकने लगी तो रोजाना इस तरह करें मसाज, योगा टीचर ने बताया सॉल्यूशन

Feb 15, 2026 09:35 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Face Massage For Droopy Eyes: आंखों के आसपास की स्किन ढीली होने लगती है। जिससे कुछ लोगों के आंख के ऊपर की स्किन लटकना शुरू कर देती है। इस तरह की ड्रॉपी स्किन को टाइट करने के लिए फेस योगा एक्सपर्ट ने बताए ये 3 मसाज स्टेप।

आंखों के आसपास की स्किन ढीली होकर लटकने लगी तो रोजाना इस तरह करें मसाज, योगा टीचर ने बताया सॉल्यूशन

उम्र बढ़ने के साथ ज्यादातर लोगों की स्किन से इलास्टिसिटी खोने लगती है। जिसकी वजह से स्किन लूज हो जाती है। फेस की स्किन ज्यादा पतली और नाजुक होती है और उसमे भी आंख के आसपास की स्किन को सबसे ज्यादा नाजुक माना जाता है। अक्सर आंख के आसपास की स्किन ही सबसे पहले ढीली हो जाती है और लटकना शुरू कर देती है। अगर आप भी ड्रॉपी आईज से परेशान हैं तो इसे टाइट करने के लिए मसाज इफेक्टिव तरीका हो सकता है। फेस योगा टीचर के बताए इन मसाज स्टेप को करें। रोजाना करने से धीरे-धीरे फर्क नजर आने लगेगा।

आई बैग और ड्रॉपी स्किन के लिए करें ये मसाज स्टेप

फेस योगा एक्सपर्ट ज्योति वाधवा ने 3 मसाज स्टेप इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। जिसे करने से फर्क नजर आएगा।

आंखों के आसपास करें मसाज

अगर आंख के ऊपर की स्किन लटकने लगी है और नीचे की तरफ आईबैग बनने लगे हैं तो बस आई क्रीम को आंखों के ऊपर और नीचे की तरफ लगाएं। इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आंखों के ऊपर और नीचे की तरफ रखकर हल्के हाथ से ग्लाइड करें। इस प्रोसेस को कम से कम 20 बार करें।

टेंपल एरिया पर करें मसाज

अब दूसरी मसाज है जो टेंपल एरिया पर की जाए। इसे करने के लिए आंख के किनारे वाला एरिया जहां फोरहेड खत्म होता है। वहां पर दोनों हाथ की उंगलियों के पोर को ऊपर और नीचे करके रखें और ऐसे ग्लाइड करें जैसे स्किन को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हों। इस प्रोसेस को करीब 10 बार करें।

कान के आसपास करें मसाज

तीसरी मसाज जो आंख के आसपास की लूज हो रही स्किन को टाइट करने में मद करेगी। इसे करने के लिए बस दोनों इंडेक्स और मिडिल फिंगर को लेकर दोनों कान के आगे और पीछे मसाज करें। एक बार दोनों उंगलियों को कान के पीछे ले जाएं। फिर दोनों उंगलियों को कान के आगे की तरफ ले आएं। इस प्रोसेस को करीब 15 बार रिपीट करें। सबसे आखिरी में दोनों हाथ की उंगलियों को ग्लाइड करते हुए नीचे गर्दन से होते हुए कॉलर बोन पर लाकर छोड़ें।

रोजाना सुबह इन 3 मसाज को करने से ना केवल स्किन जागेगी बल्कि फ्लूइड रिटेंशन से भी छुटकारा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:फूलगोभी ताजी है या बासी! खरीदने से पहले न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें पहचान का तरीका
ये भी पढ़ें:बीमारियों को समझकर जानें कौन से फल खाने की है जरूरत
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;