Hair Growth: स्ट्रेस और हेयर फॉल से परेशान? अपनाएं यह आसान घरेलू उपाय

संक्षेप:

अगर बाल तेजी से झड़ रहे हैं या लंबाई नहीं बढ़ रही, तो यह नेचुरल हेयर ग्रोथ सीरम मदद कर सकता है। इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री बालों की जड़ों को मजबूत करने और स्कैल्प सर्कुलेशन बेहतर करने के लिए जानी जाती हैं।

Jan 29, 2026 12:05 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आजकल बदलती लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, हार्मोनल असंतुलन, गलत खानपान और केमिकल-भरे हेयर प्रोडक्ट्स की वजह से बालों का झड़ना और धीमी हेयर ग्रोथ एक आम समस्या बन चुकी है। कई लोग महंगे सीरम और ट्रीटमेंट्स आजमाते हैं, लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स लंबे समय में स्कैल्प को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे में नेचुरल और घर पर बने हेयर केयर नुस्खे एक सुरक्षित विकल्प बनकर सामने आते हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह फास्ट हेयर ग्रोथ सीरम प्याज, अलसी और चाय पत्ती जैसी आसान चीजों से तैयार किया जाता है, जो बालों की जड़ों को पोषण देने और हेयर फॉल कम करने में मदद कर सकता है। यह सीरम स्कैल्प सर्कुलेशन बेहतर करता है, बालों को मजबूती देता है और उन्हें घना व लंबा बनाने में सहायक माना जाता है। नियमित और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह घरेलू नुस्खा बालों की सेहत सुधारने में मदद कर सकता है।

सीरम बनाने की सामग्री (Ingredients)

पानी – 1 कप

प्याज – 2 (कटे हुए)

अलसी के बीज (Flax Seeds) – 1 टेबलस्पून

चाय पत्ती – 1 टीस्पून

बनाने की विधि (How to Make Hair Growth Serum)

स्टेप 1: एक पैन में 1 कप पानी डालें।

स्टेप 2: इसमें कटे हुए प्याज, अलसी के बीज और चाय पत्ती डालें।

स्टेप 3: मध्यम आंच पर 10–12 मिनट तक उबालें, जब तक पानी थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए।

स्टेप 4: गैस बंद कर ठंडा करें और छानकर किसी साफ बोतल में भर लें।

कैसे लगाएं? (How to Use)

  • सीरम को स्कैल्प और बालों की जड़ों में लगाएं।
  • हल्के हाथों से 2–3 मिनट मसाज करें।
  • 30 मिनट तक लगा रहने दें।
  • माइल्ड शैम्पू से धो लें।
  • हर 15 दिन में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस सीरम के फायदे (Benefits)

  1. हेयर फॉल कम करने में मदद: प्याज में मौजूद सल्फर बालों की जड़ों को मजबूत करता है।
  2. बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करता है: अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो हेयर ग्रोथ में सहायक हैं।
  3. बाल बनते हैं घने और मजबूत: चाय पत्ती में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स स्कैल्प हेल्थ को बेहतर बनाते हैं।
  4. नेचुरल शाइन और थिकनेस: नियमित इस्तेमाल से बाल ज्यादा हेल्दी और चमकदार दिख सकते हैं।

जरूरी सावधानियां: पहली बार इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट करें , आंखों में जाने से बचाएं और अगर स्कैल्प सेंसिटिव है तो प्याज की मात्रा कम रखें। इसके अलावा इनमें से किसी चीज से एलर्जिक हैं या कोई हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पहले एक्सपर्ट से सलाह ले लें।

