Beauty Tips: 2 महीने का इंतजार क्यों? यह फेशियल तो हर हफ्ते कर सकते हैं! ना ज्यादा खर्च, ना ज्यादा मेहनत
Weekly Facial for Skin: क्या हर बार निखार पाने के लिए पार्लर जाना जरूरी है? अगर आप भी यही सोचते हैं, तो यह आसान घरेलू फेशियल आपकी सोच बदल सकता है। इसे हर हफ्ते किया जा सकता है और स्किन भी एकदम फ्रेश फील करेगी।
कई बार आईने में चेहरा देखकर लगता है कि त्वचा पहले जैसी ताजा और खिली-खिली नहीं रही। धूल, धूप, थकान और भागदौड़ का असर सबसे पहले चेहरे पर ही नजर आने लगता है। ऐसे में मन करता है कि बस एक बार फेशियल हो जाए और चेहरा फिर से चमक उठे। लेकिन हर हफ्ते पार्लर जाना ना तो आसान होता है और ना ही जेब के लिए अच्छा।
अच्छी बात यह है कि घर में मौजूद कुछ साधारण चीजों से आप ऐसा फेशियल कर सकते हैं, जो त्वचा को ताजगी देने के साथ-साथ उसे साफ और चमकदार दिखाने में मदद कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि यह तरीका स्किन पर इतना लाइट है कि इसे सप्ताह में एक बार आराम से किया जा सकता है।
जब चेहरा थका हुआ लगे, तो खुद को दें 20 मिनट का यह स्पेशल ट्रीटमेंट!
पूरे हफ्ते काम, धूप और प्रदूषण झेलने के बाद आपकी त्वचा भी थोड़ा आराम चाहती है और इसके लिए आपको किसी महंगे पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है। बस घर की रसोई में रखी कुछ चीजें और बीस मिनट का समय। फिर देखिए, चेहरा कैसे खिल उठता है।
स्टेप 1: Ice Facial
फेशियल की शुरुआत बर्फ से करें। 2-3 मिनट तक चेहरे पर हल्के हाथों से बर्फ घुमाएं। इसके अलावा एक बड़े कंटेनर में आईस क्यूब्स डालकर उसमें चेहरा भी डिप कर सकते हैं। दोनों में से आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हों।
स्टेप 2: Cleansing
अब एक रुई को कच्चे दूध में भिगो लें और पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से फेरें। जैसे हम घर की किसी चीज की धूल साफ करते हैं, वैसे ही यह कदम चेहरे पर जमी गंदगी हटाने में मदद करता है।
स्टेप 3: Scrub
एक चम्मच शहद में थोड़ी बारीक चीनी मिलाएं। अब इसे चेहरे पर धीरे-धीरे घुमाते हुए मालिश करें। 30-60 सेकंड तक काफी है।
स्टेप 4: Face Pack
दही, बेसन, हल्दी और कॉफी को मिलाकर एक मुलायम लेप तैयार करें। जब यह लेप चेहरे पर लगेगा, तो ऐसा लगेगा जैसे त्वचा को एक साथ कई चीजों का फायदा मिल रहा हो। इसे 12-15 मिनट तक लगाकर छोड़ना है।
स्टेप 5: Moisturising
फेशियल के बाद त्वचा को नमी की जरूरत होती है। इसलिए अपनी रोज इस्तेमाल होने वाली क्रीम जरूर लगाएं। यही स्टेप पूरे फेशियल के फायदे को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है।
नोट: चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लें और इनमें से किसी भी चीज से एलर्जिक हैं या सेंसेटिव स्किन है तो एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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