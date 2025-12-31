आंखों के नीचे हुए काले घेरे क्यों हो जाते हैं? आई डॉक्टर ने बताया कारण और उपाय

संक्षेप: Under Eye Darkness Causes: आंखों के नीचे दिन पर दिन काले घेरे बढ़ते जा रहे हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए आंखों के डॉक्टर ने सरल उपाय शेयर किया है। साथ ही बताया है कि आखिर क्यों ये डार्क सर्कल आंखों के नीचे बन जाते हैं।

आंखों के नीचे काले घेरे हो जाने को ज्यादातर लोग कॉस्मेटिक की समस्या मानते हैं। लेकिन कई बार अंडर आई सर्किल आंखों के साथ की गई लापरवाही का नतीजा भी हो सकते हैं। आंखों के आसपास की स्किन जब काली हो जाती है तो उसे आंखों के आसपास के काले घेरे बोलते हैं। इन काले घेरों के होने के कारण और उपाय के बारे में बता रहे हैं आंखों के डॉक्टर आदित्य मोदी। इंस्टाग्राम पर पोस्ट वीडियो में उन्होने इन अंडर आई सर्किल से जुड़ी जानकारी शेयर की है।

क्यों हो जाते हैं आंखों के नीचे काले घेरे जेनेटिक कारण कुछ लोगों के आंखों के नीचे काले घेरे का कारण जेनेटिक होता है। किसी के माता-पिता में से किसी एक को अगर आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो वो स्किन की खासियत की वजह से ऐसा होता है। जो अपने पैरेंट्स से बच्चों को भी मिल जाता है और बिना किसी विशेष कारण के ही आंखों के नीचे काले घेरे बने रहते हैं।

नींद पूरी ना होना अगर आप देर रात तक मोबाइल चलाते हैं या फिर किसी भी वजह से देर रात तक जागते हैं और नींद पूरी नहीं कर पाते हैं तो आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं। आपको कम से कम 8 घंटे नींद की जरूरत है। अगर नींद के घंटे कम होंगे तो आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं।

ऑयली स्किन अगर किसी की स्किन ऑयली है तो उसे भी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने की संभावना रहती है। स्किन को मॉइश्चराइज करने के साथ सनस्क्रीन लगाएं। जिससे आंखों के आसपास की स्किन ऑयली ना हो।

आंखों को रगड़ना अगर आंखों में इंफेक्शन या खुजली की समस्या से दिन में कई बार आंखों को रब करते हैं। आसपास की स्किन की सॉफ्ट स्किन डैमेज होती है और रगड़ने की वजह से काली भी पड़ सकती है।