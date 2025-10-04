डार्क स्किन से ले कर बालों तक, ब्यूटी एक्सपर्ट बता रही हैं आपकी छोटी-छोटी समस्याओं का हल

हर लड़की को होती हैं बालों और त्वचा से जुड़ी छोटी-छोटी परेशानियां। इन्हीं आम ब्यूटी प्रॉब्लम्स के आसान समाधान बता रही हैं एक्सपर्ट गुंजन तनेजा।

त्वचा की देखभाल और मेकअप से जुड़े मुद्दों पर हमारे पास ढेरों सवाल होते हैं, बस नहीं होता जवाब पाने का विश्वसनीय स्रोत। इस कॉलम के जरिये हम एक एक्सपर्ट की मदद से आपकी जिज्ञासाओं और समस्याओं के समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। इस बार आपके सवालों के जवाब दे रही हैं ब्यूटी एक्सपर्ट गुंजन तनेजा

1) पिछले कुछ समय से मेरे बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। आगे के हिस्से के बाल छोटे-छोटे हैं, जो कोई भी हेयर स्टाइल बनाने के बावजूद ठीक से सेट नहीं होते। उनकी वजह से मेरा पूरा लुक बेतरतीब लगता है। इन्हें कैसे संभालूं? -पूर्वी दीवान

आगे के इन छोटे-छोटे बालों को बेबी हेयर कहा जाता है। इन्हें स्टाइल करने के दो-तीन तरीके होते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना मस्कारा ब्रश है, तो उसके ऊपर हेयर जेल लगाएं और उससे इन छोटे बालों पर कंघी करें। ऐसा करने से ये बाल चिपक जाएंगे। आप छोटी वाली कंघी से भी यह काम कर सकती हैं। पर अच्छी फिनिशिंग मस्कारा ब्रश से ही आएगी। आजकल जेल मस्कारा भी बाजार में उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल आप बेबी हेयर को सेट करने के लिए कर सकती हैं।

सही तरीके से इस्तेमाल करने से ये बेबी हेयर आपके हेयर स्टाइल में चिपक जाएंगे और अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। इन्हें काटकर हटाने की गलती नहीं करें, क्योंकि ये छोटे-छोटे बाल चेहरे काे उभारते हैं। आपको इन बालों के लंबे होने का इंतजार ही करना होगा। इस बीच बालों की हीट स्टाइलिंग जब भी करें, तो इन छोटे बालों की अनदेखी न करें।

2) मेरे चेहरे के कुछ हिस्से की रंगत (खासतौर से आंखों के नीचे और होंठों के आसपास) पूरे चेहरे की तुलना में बहुत ज्यादा गहरी है। इससे छुटकारा पाने के लिए मैं कई घरेलू नुस्खे अपना चुकी हूं, पर लाभ नहीं हुआ। मैं नींद भी पूरी लेती हूं। कुछ ऐसा उपाय बताएं, जिससे मुझे इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। -अलीना खान

आप जो समस्या बता रही हैं, वह त्वचा की असमान रंगत की समस्या है। यह किसी घरेलू नुस्खे से ठीक नहीं होगी। यह नींद की कमी के कारण भी नहीं होती। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए ऐसी क्रीम का चुनाव करें, जिसमें रेटिनॉल हो या फिर विटाामिन-सी हो। अगर आप इन दोनों सामग्री से युक्त क्रीम का इस्तेमाल कर सकें, तो बहुत अच्छा होगा। इस क्रीम का इस्तेमाल रात में सोने से पहले अपने चेहरे पर करें। चेहरे को माइल्ड फेसवॉश से धोने के बाद यह क्रीम नियमित रूप से लगाएं।

कुछ माह में आपको असर नजर आने लगेगा। अगर चेहरे की रंगत में हल्का-सा फर्क है, तो आप कच्चे दूध को रुई की मदद से रात में सोने से पहले चेहरे पर लगाएं। दस मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें। धूप में निकलने से असमान रंगत की समस्या और बढ़ जाती है, इसलिए घर से निकलने से पहले चेहरे पर सन्सक्रीन जरूर लगाएं और हर तीन घंटे बाद इसे दोबारा लगाएं। नियमित रूप से सन्सक्रीन लगाने से आपकी इस समस्या में इजाफा नहीं होगा।

3) मेरी गर्दन पर काफी ज्यादा अनचाहे बाल हैं, जो देखने में बहुत अजीब से लगते हैं। मैं इनसे छुटकारा कैसे पाऊं? -प्रिया रंजन

आपके गर्दन पर अगर अनचाहे बाल हैं, तो उससे छुटकारा पाने का कोई स्थायी घरेलू उपचार नहीं है। आप थ्रेडिंग करवा सकती हैं या वहां रेड वैक्स करवा सकती हैं। थ्रेडिंग की तुलना में रेड वैक्स इसलिए ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि वह जड़ से बालों को निकालती है। जब हम बालों को जड़ से निकालते हैं, तो धीरे-धीरे वे कमजोर होते जाते हैं। नियमित रूप से ऐसा करने से कुछ समय में ये बाल पतले और हल्के निकलने लगते हैं।

अनचाहे बालों से छुटकारा पाने का यह अस्थायी तरीका है यानी हर 20 से 25 दिन पर आपको दोबारा वैक्सिंग करवानी होगी। अगर आप इसका स्थायी इलाज चाहती हैं, तो आपको लेजर हेयर रिमूवल या इंटेस पल्स लाइट ट्रीटमेंट लेनी होगी। इन दोनों उपायों से न सिर्फ आपके अनचाहे बालों की ग्रोथ कम होगी, बल्कि आप उनसे हमेशा के लिए छुटकारा भी पा सकती हैं।