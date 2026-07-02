दाग भी कम, निखार भी ज्यादा! मोरिंगा का यह फेस पैक जरूर करें ट्राई
अगर मुंहासे ठीक होने के बाद भी उनके दाग चेहरे पर नजर आते हैं, तो मोरिंगा का यह आसान फेस पैक आपके काम आ सकता है। यह त्वचा को साफ, मुलायम और पहले से ज्यादा निखरा हुआ दिखाने में मदद कर सकता है।
क्या आपने अब तक मोरिंगा को सिर्फ खाने में ही इस्तेमाल किया है? अगर हां, तो अब इसे अपनी त्वचा पर भी आजमाने का समय है। पोषक तत्वों से भरपूर मोरिंगा सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि त्वचा की देखभाल में भी फायदेमंद है। खासकर अगर मुंहासे ठीक होने के बाद भी उनके जिद्दी दाग आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो मोरिंगा से बना यह आसान फेस पैक आपके काम आ सकता है।
यह त्वचा को गहराई से साफ करने, उसे तरोताजा महसूस कराने और चेहरे की प्राकृतिक चमक बनाए रखने में मदद कर सकता है। अगर आप बिना ज्यादा खर्च किए घर पर ही अपनी त्वचा को निखारना चाहते हैं, तो इस आसान फेस पैक को एक बार जरूर ट्राई करें।
मोरिंगा फेस पैक बनाने के लिए सामग्री
दो चम्मच मोरिंगा पाउडर
एक चम्मच चावल का आटा
एक चम्मच बेसन
दो चम्मच दही
एक चम्मच एलोवेरा जेल
जरूरत के अनुसार सादा पानी
फेस पैक बनाने का तरीका
एक साफ कटोरी में मोरिंगा पाउडर, चावल का आटा और बेसन डालें। अब इसमें दही और एलोवेरा जेल मिलाएं। जरूरत के अनुसार थोड़ा-सा पानी डालकर गाढ़ा और चिकना पेस्ट तैयार कर लें। ध्यान रखें कि पेस्ट बहुत पतला ना हो, ताकि वह चेहरे पर अच्छी तरह लगा रहे।
कैसे करें इस्तेमाल?
सबसे पहले चेहरे को हल्के फेस वॉश से साफ कर लें। अब तैयार फेस पैक को पूरे चेहरे और गर्दन पर बराबर मात्रा में लगाएं। आंखों और होंठों के आसपास की जगह को छोड़ दें। इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। जब पैक सूख जाए, तो सामान्य पानी से हल्के हाथों से धो लें। इसके बाद हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं। सप्ताह में एक से दो बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
मोरिंगा फेस पैक के फायदे
- एक्ने मार्क्स कम करे: मोरिंगा में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। नियमित देखभाल के साथ यह पुराने दाग हल्के करने में सहायक हो सकता है।
- चेहरे की चमक बढ़ाए: यह फेस पैक त्वचा पर जमी गंदगी हटाने और उसे ताजा महसूस कराने में मदद करता है। इससे चेहरा पहले से ज्यादा साफ और निखरा हुआ नजर आएगा।
- ऑयल कंट्रोल: अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, तो यह फेस पैक एक्सट्रा ऑयल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है।
- त्वचा को मुलायम बनाए: इसमें मौजूद सामग्री त्वचा को नमी देने में मदद करती है, जिससे चेहरा रूखा महसूस नहीं होता।
ध्यान रखने वाली बातें
- पहली बार इस्तेमाल करने से पहले हाथ के एक छोटे हिस्से पर जांच जरूर करें।
- अगर त्वचा पर जलन, एलर्जी या कोई गंभीर समस्या है, तो स्किन एक्सपर्ट की सलाह लें।
- फेस पैक लगाने के बाद धूप में निकलते समय सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें।
- अच्छे नतीजों के लिए पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित आहार लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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