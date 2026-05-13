धूप के कालेपन से हाथ-पैर 2 रंग का दिख रहा तो लगाएं ये इंस्टेंट ब्लीच, वापस लौटेगा कलर
Homemade bleach to remove sun tanning: चेहरे के मुकाबले हाथ-पैरों का रंग फीका दिखने लगा है। चप्पल के निशान बने हैं और सन टैनिंग से शर्मिंदगी लग जाती है तो बाजार से ब्लीच खरीदकर लगाने की बजाय ये होममेड ब्लीच लगाएं। हाथ-पैर की रंगत साफ हो जाएगी।
धूप में निकलने की वजह से काफी सारे लोगों को टैनिंग हो जाती है। ये टैनिंग इतनी जबरदस्त होती है कि हाथ-पैर दो रंग के दिखने लगते हैं। पैरों पर चप्पल, सैंडिल के निशान बन जाते हैं, वहीं हाथों पर जहां तक स्लीव होती है वहां तक तो रंगत सही दिखती है और खुली बाजुओं का रंग बिल्कुल काला सा दिखने लगता है। कई बार तो हाथ-पैर का दो रंग दिखता है तो शर्मिंदगी लगती है। ऐसे में आप घर पर ही ये इफेक्टिव ब्लीच बनाकर लगाएं। जो स्किन की रंगत को दोबारा से निखारने और टैनिंग को खत्म करने में मदद करेगी। हाथ-पैर पर जमा गंदगी, धूल, मिट्टी की वजह से भी रंग चेहरे की अपेक्षा ज्यादा गहरे रंग का दिखने लगता है। इन सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए होममेड ब्लीच इफेक्टिव तरीके से काम करेगी। नोट कर लें बनाने का तरीका और फिर स्किन पर लगाएं। ध्यान रहे इसे चेहरे पर लगाने की गलती ना करें।
बना लें होममेड ब्लीच
मार्केट से ब्लीच खरीदकर लाना और हाथ-पैर पर लगाना काफी सारे लोगों के लिए महंगा पड़ सकता है। ऐसे में घर पर बना ये देसी नुस्खा हाथ-पैरों को चमकाने में मदद करेगा और आपकी जेब पर भी ज्यादा असर नहीं होगा। होममेड ब्लीच बनाने के लिए बस 4 चीजों की जरूरत होगी। इन्हें मिलाकर टैनिंग वाले हाथ और पैर पर लगा कर धोएं तो टैनिंग हटाने में मदद मिलेगी।
कैसे बनाएं होममेड ब्लीच
होममेड ब्लीच बनाने के लिए बस 4 चीजों की जरूरत होगी और ये किचन में आसानी से मिल जाती है।
शैंपू
बेसन
बेकिंग सोडा
नींबू का रस
किसी बाउल में शैंपू एक बड़ा चम्मच लें। उसमे बेकिंग सोडा एक चम्मच और साथ में नींबू का रस लगभग एक नींबू को निचोड़ दें। बस इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लेकिन इस पेस्ट को बनाकर फौरन लगा डालें। अगर रखेंगी तो ये ब्लीच स्लाइमी और चिपचिपा सा हो जाएगा।
होममेड ब्लीच लगाने का तरीका
हाथ-पैर पर जहां-जहां पर आपको टैनिंग, गंदगी, धूल-मिट्टी की परत दिख रही वहां पर लगा लें। हल्के हाथों से स्क्रब करें और सारी मैल को छुड़ाएं। पांच से दस मिनट मसाज के बाद पानी से धोकर साफ कर लें। एक बार में लगाते ही स्किन पर जमा धूल-गंदगी और सारी मैल साफ हो जाएगी। अगर आपकी स्किन पर धूप की टैनिंग है तो इसे खत्म करने के लिए सप्ताह में दो से तीन बार ये ब्लीच लगाएं। पहली वॉश् से ही फर्क नजर आने लगेगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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