स्किन ड्राईनेस को कहें बाय-बाय: त्वचा की नमी बरकरार रखने के सबसे कारगर उपाय

संक्षेप: सर्दियों में त्वचा रूखी हो जाती है जो असहजता और खुजली का कारण भी बनती है। ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खे इस समस्या से आपको राहत दिला सकते हैं।

Wed, 15 Oct 2025 05:34 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों में स्किन ड्राईनेस एक बहुत कॉमन और मेजर प्रॉब्लम है। रूखेपन के कारण कई बार त्वचा से खून भी निकलने लगता है, ऐसे में त्वचा को सही देखभाल की जरूरत होती है। त्वचा की नमी बरकरार रखने के लिए बाहरी प्रोडक्ट्स के बजाय घरेलू नुस्खे भी आजमा सकते हैं क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं। हांलाकि सबसे पहले स्किन टाइप जानना जरूरी होता है, उसी के अनुसार प्रोडक्ट्स का चुनाव करें।

स्किन ड्राईनेस के लिए असरदार घरेलू नुस्खे-

  • नहाने के बाद नारियल तेल से मालिश करें। यह त्वचा को गहराई से पोषण देता है और नमी को लॉक करता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी के लिए यह असरदार है।
  • ग्लिसरीन और गुलाब जल का मिश्रण त्वचा को सॉफ्ट बनाता है और नमी भी बनाए रखता है। ग्लिसरीन शरीर से जमा मैल हटाने में भी कारगर है, सोते समय इससे मालिश करके सो जाएं और नहाते समय मसलकर हटा लें।

  • शहद और मलाई का मिश्रण लगा सकते हैं। यह त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और चमक भी प्रदान करता है।
  • बादाम तेल से त्वचा की मालिश करें। यह विटामिन E से भरपूर होता है और त्वचा को भरपूर पोषण भी मिल जाता है। इसे रात को लगाकर सो सकते हैं या फिर नहाने के बाद मालिश कर सकते हैं।

अन्य टिप्स-

  • इसके अलावा त्वचा के रूखेपन से लड़ने के लिए हाइड्रेशन भी बहुत जरूरी है। दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने से त्वचा की नमी बनी रहती है।
  • सर्दियों में रूखी त्वचा पर साबुन या फेसवॉश का इस्तेमाल भी सीमित करना चाहिए, यह रूखेपन को बढ़ावा देते हैं।

नोट- यूं तो घरेलू नुस्खों के साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं लेकिन आपकी स्किन सेंसेटिव है या इनमें से किसी भी चीज से एलर्जिक हैं तो पहले स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

