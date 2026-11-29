बालों के झड़ने से परेशान हैं तो घर में बना लें हेयर पैक, इंफ्लूएंसर ने शेयर किया बनाने का तरीका
बाल इन दिनों कमजोर होकर टूटने लगे हैं और किसी घरेलू उपाय की खोज कर रहे तो आज से ही ये हेयर पैक बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लें। ये बालों को शाइनी और मजबूत बनाने में मदद करेगा।
बालों के झड़ने से परेशान हैं और कोई घरेलू इलाज खोज रहे तो इस खास हेयर पैक को आजमाकर देखें। दरअसल, डिजिटल क्रिएटर मनप्रीत कौर ने हेयर फॉल की समस्या से बचने के लिए स्पेशल हेयर पैक को बनाने का तरीका बताया है। जो ना केवल बालों को हेल्दी और मजबूत बनाएगा बल्कि बाल घने और पहले से ज्यादा शाइनी नजर आने लगेंगे। मनप्रीत की इस होमपैक की रेसिपी पर यूजर्स से कई सारे कमेंट भी किए हैं। तो बालों के झड़ने की समस्या से बचने के लिए इस हेयर पैक को बनाना सीख लें।
हेयर पैक बनाने की सामग्री
आंवला पाउडर
अलसी का बीज एक कप
दो बड़े चम्मच दही
एक कप मेथी दाना
आठ से दस करी पत्ता
हैयर पैक बनाने का तरीका
- सबसे पहले किसी बर्तन में एक कप या कटोरी अलसी के बीज लें और साथ ही मेथी दाना भी बराबर मात्रा में लें।
- दोनों को एक से डेढ़ लीटर पानी में डाल दें।
- साथ में आठ से दस करी पत्ता भी डाल दें।
- अब इन सारी चीजों को गैस पर उबाल लें। फिर गैस को बंद कर इसे ठंडा हो जाने दें।
- जब ये ठंडा हो जाए तो इसमे आंवला पाउडर करीब एक से डेढ़ कप डाल दें। साथ में दो बड़े चम्मच दही डालकर मिक्स करें।
- अब सारी चीजों को मिलाकर मिक्सी के जार में डालें और पीसकर रख लें।
- अब ये हेयर पैक बनकर तैयार है। इसे जड़ों में लगाएं और दो घंटे के बाद पानी से वॉश कर लें।
हेयर पैक को फ्रिज में कर लें स्टोर
- हेयर फॉल से छुटकारा दिलाने वाले इस हेयर पैक को एक बार बनाकर दस से पंद्रह दिन के लिए आराम से फ्रिज में स्टोर कर लें। बस ध्यान रहे कि किसी कांच की बोतल या जार में इसे स्टोर करें।
- साथ ही सप्ताह में दो से तीन बार लगाएं और दो घंटे बाद हेयर वॉश कर लें।
- बालों के पतले, कमजोर होने और झड़ने की समस्या से छुटकारा दिलाने में ये हेयर पैक मदद करेगा।
मेथी, आंवला बालों को करेगा मजबूत
मेथी दाने में प्रोटीन, आयरन और निकोटिनिक एसिड होता है जो बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है। वहीं आंवला गुणों की खान है और बालों के लिए बहुत जरूरी। इन दोनों चीजों को जब अलसी के दानों के साथ मिलाते हैं तो बालों को प्रोटीन, विटामिन ई, बी, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। जिससे बालों का झड़ना कम होता है और बाल सिल्की एंड शाइनी होते हैं।
तो अगर बाल रूखे, बेजान और झड़ रहे हैं तो इस हेयर पैक को लगाएं और खुद ही फर्क देखें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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