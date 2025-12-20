Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीeasy tips and tricks to apply highlighter on face like natural glow explain makeup artist
हाईलाइटर लगाने से पहले जान लें ये काम की बात, तभी बढ़ेगी सुंदरता

हाईलाइटर लगाने से पहले जान लें ये काम की बात, तभी बढ़ेगी सुंदरता

संक्षेप:

Makeup Tips: फेस पर हाईलाइटर लगाना पसंद है लेकिन लगाते ही ये ज्यादा दिखने लगता है तो कुछ गलतियों को ना दोहराएं। मेकअप आर्टिस्ट करिश्मा ने बताया कि कौन से ब्रश से और किस तरह हाईलाइटर लगाने के चेहरे पर दिखेगा नेचुरल ग्लो

Dec 20, 2025 07:13 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हाईलाइटर मेकअप का जरूरी पार्ट है। इसके बिना फेस डल लगता है। हाईलाइटर आपके फेस के खास हिस्सों पर चमक बढ़ाता है। जिससे सुंदरता निखर कर आती है। लेकिन काफी सारी लड़कियां हाइलाइटर लगाने के गलत प्रोसेस को फॉलो करती हैं। जिसकी वजह से चेहरे पर शाइन नहीं बल्कि एक्स्ट्रा चमक दिखती है। जो काफी भद्दी दिखती है। अगर आप हाइलाइटर लगाने का सही तरीका जानना चाहती हैं तो मेकअप आर्टिस्ट करिश्मा के बताए इन टिप्स को जरूर फॉलो करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फ्लैट ब्रश चुनने की गलती ना करें

हाइलाइटर को नेचुरल शाइन की तरह दिखाना चाहती हैं तो कभी भी फ्लैट ब्रश को यूज ना करें। फैन डिजाइन वाले ब्रश या फिर फ्लैट ब्रश से हाइलाइटर लगाने की गलती ना करें। हाइलाइटर लगाने के लिए फ्लपी बिग आईशैडो ब्रश का इस्तेमाल करें।

ब्रश पकड़ने का तरीका

हाइलाइटर को स्मूद फिनिश के साथ लगाना है तो हमेशा ब्रश को सही एंगल में पकड़ना जरूरी है। ब्रश को हमेशा सेंटर से पकड़ें, जिससे सही एंगल में हाईलाइटर लगाया जा सके।

चिकबोन पर लगाएं

हाईलाइटर लगाने के लिए गाल के सही हिस्से को चुनें। आंख के नीचे और गालों के ऊपर जिस जगह पर हड्डी होती है, उसे ही चिकबोन बोलते हैं। ब्रश पर हाईलाइटर को लेकर पहले हल्का सा झटक दें फिर सर्कुलर मोशन में लगाएं। इस तरह लगाने से फेस पर नेचुरल ग्लो जैसा दिखता है।

बड़े फोरहेड पर हाईलाइटर लगाने का तरीका

अगर फेस में फोरहेड बड़ा है तो हमेशा फोरहेड के दोनों साइड पर घुमाते हुए हाइलाइटर लगाते हैं। वहीं अगर फोरहेड छोटा है तो सेंटर में लगाना चाहिए।

पूरी नाक पर हाईलाइटर कभी ना लगाएं

नेचुरल शाइन जैसा हाईलाइटर का ग्लो चाहिए तो कभी भी पूरी नाक पर ना लगाएं। बल्कि नाक की टिप पर और थोड़ा सा नाक के स्टार्टिंग प्वाइंट यानी दोनों आंख के बीच में नाक पर लगाएं। इसके साथ थोड़ी सा हाईलाइटर चिन पर भी लगाना चाहिए। हाईलाइटर लगाने का ये तरीका फेस पर नेचुरल ग्लो जैसा इफेक्ट देता है।

ये भी पढ़ें:20 सेकेंड में आई शैडो लगाने का बताया तरीका! लड़की ने शेयर की ट्रिक
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Beauty Tips Eye Makeup

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।