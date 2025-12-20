हाईलाइटर लगाने से पहले जान लें ये काम की बात, तभी बढ़ेगी सुंदरता

संक्षेप: Makeup Tips: फेस पर हाईलाइटर लगाना पसंद है लेकिन लगाते ही ये ज्यादा दिखने लगता है तो कुछ गलतियों को ना दोहराएं। मेकअप आर्टिस्ट करिश्मा ने बताया कि कौन से ब्रश से और किस तरह हाईलाइटर लगाने के चेहरे पर दिखेगा नेचुरल ग्लो

हाईलाइटर मेकअप का जरूरी पार्ट है। इसके बिना फेस डल लगता है। हाईलाइटर आपके फेस के खास हिस्सों पर चमक बढ़ाता है। जिससे सुंदरता निखर कर आती है। लेकिन काफी सारी लड़कियां हाइलाइटर लगाने के गलत प्रोसेस को फॉलो करती हैं। जिसकी वजह से चेहरे पर शाइन नहीं बल्कि एक्स्ट्रा चमक दिखती है। जो काफी भद्दी दिखती है। अगर आप हाइलाइटर लगाने का सही तरीका जानना चाहती हैं तो मेकअप आर्टिस्ट करिश्मा के बताए इन टिप्स को जरूर फॉलो करें।

फ्लैट ब्रश चुनने की गलती ना करें हाइलाइटर को नेचुरल शाइन की तरह दिखाना चाहती हैं तो कभी भी फ्लैट ब्रश को यूज ना करें। फैन डिजाइन वाले ब्रश या फिर फ्लैट ब्रश से हाइलाइटर लगाने की गलती ना करें। हाइलाइटर लगाने के लिए फ्लपी बिग आईशैडो ब्रश का इस्तेमाल करें।

ब्रश पकड़ने का तरीका हाइलाइटर को स्मूद फिनिश के साथ लगाना है तो हमेशा ब्रश को सही एंगल में पकड़ना जरूरी है। ब्रश को हमेशा सेंटर से पकड़ें, जिससे सही एंगल में हाईलाइटर लगाया जा सके।

चिकबोन पर लगाएं हाईलाइटर लगाने के लिए गाल के सही हिस्से को चुनें। आंख के नीचे और गालों के ऊपर जिस जगह पर हड्डी होती है, उसे ही चिकबोन बोलते हैं। ब्रश पर हाईलाइटर को लेकर पहले हल्का सा झटक दें फिर सर्कुलर मोशन में लगाएं। इस तरह लगाने से फेस पर नेचुरल ग्लो जैसा दिखता है।

बड़े फोरहेड पर हाईलाइटर लगाने का तरीका अगर फेस में फोरहेड बड़ा है तो हमेशा फोरहेड के दोनों साइड पर घुमाते हुए हाइलाइटर लगाते हैं। वहीं अगर फोरहेड छोटा है तो सेंटर में लगाना चाहिए।