ऑयली स्किन और पिंपल्स से हैं परेशान? आजमाएं ये आसान होममेड फेस पैक, मिलेगी साफ त्वचा

बारिश के मौसम नमी के बढ़ने से ज्यादातर लोग ऑयली स्किन और पिंपल्स से परेशान होते हैं। इ तरह की स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप होममेड फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां सीखिए कैसे बना सकते हैं ये फेस पैक-

बारिश के दिनों में उमस और नमी की वजह से चेहरे पर ऑयल आ जाता है और स्किन चिपचिपी महसूस होने लगती है। वहीं नमी और पसीने के कारण रोमछिद्र जल्दी बंद हो जाते हैं जिससे मुंहासों की समस्या बढ़ जाती है। इस मौसम में स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सही स्किन केयर स्टेप्स को फॉलो करने के अलावा एक होममेड फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां सीखिए ऑयली और मुंहासे वाली स्किन से छुटकारा पाने के लिए कैसे बानएं फेस पैक।

फेस पैक बनाने के लिए क्या चाहिए -फिटकरी

-गुलाब जल

-मुल्तानी मिट्टी

कैसे बनाएं फेस पैक इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले गुलाबजल को फिटकरी के टुकड़े पर छिड़कें। फिर एक साफ पत्थर पर या फिर पत्थर के चकले को गुलाब जल डालकर गीला कर लें। अब फिटकरी को चकले के चारों ओर घुमाते हुए घिसें। अच्छी तरह से घिसने के बाद आपको थोड़ा फिटकरी का पेस्ट मिल जाएगा। अब मुल्तानी मिट्टी का पाउडर बनाने के बाद चकले पर रखें और ऊपर से थोड़ा गुलाब जल डालें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पेस्ट बना लें।

कैसे लगाएं पेस्ट इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने से पहले अच्छी तरह से चेहरे को धो लें। फिर इस पेस्ट को समान रूप में चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक लगा रहने के बाद ठंडे पानी से चेहर को धो लें।

अपनाएं स्किन केयर के ये स्टेप्स -अगर स्किन ऑयली और मुंहासे वाली है तो आप दिन में 2 बार हल्के, जेल-बेस्ड फेस वॉश से चेहरा धोएं। बहुत बार चेहरा धोने से त्वचा और ज्यादा ऑयली बना सकती है।

- अगर आप ऑयली स्किन को देखते हुए मॉइश्चराइज नहीं करते हैं तो ऐसा ना करें। चेहरे परऑयल-फ्री मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है।

- SPF 30 या उससे ज्यादा का जेल या मैट सनस्क्रीन रोज लगाएं, चाहे मौसम बारिश वाला क्यों ना हो।

-चेहरे पर पसीना आने पर मुलायम कपड़े या टिश्यू से हल्के से थपथपाकर साफ करें।

-मुंहासों को फोड़ने या दबाने से बचें।

-नॉन-कॉमेडोजेनिक स्किनकेयर और मेकअप को चुनें।