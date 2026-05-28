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महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स छोड़िए, अब घर पर बनाएं झुर्रियां कम करने वाला सीरम

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Homemade Cream for Wrinkles: चेहरे की झुर्रियों और रूखेपन को कम करने के लिए लोग कई महंगे उत्पाद इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में घर की कुछ आसान चीजों से तैयार किया गया यह घरेलू मिश्रण त्वचा की देखभाल में मदद कर सकता है।

महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स छोड़िए, अब घर पर बनाएं झुर्रियां कम करने वाला सीरम

उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर हल्की रेखाएं और झुर्रियां दिखना आम बात है। तेज धूप, तनाव, कम नींद और त्वचा की सही देखभाल ना होने की वजह से भी चेहरा समय से पहले थका और बेजान दिखने लगता है। ऐसे में कई लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर की कुछ आसान चीजों से त्वचा की देखभाल कर सकते हैं।

चावल का पानी, एलोवेरा और विटामिन ई जैसी चीजें त्वचा को नरम और चमकदार बनाए रखने में मददगार होती हैं। इन तीन चीजों से तैयार यह आसान घरेलू सीरम रात में चेहरे पर लगा सकते हैं। नियमित इस्तेमाल से त्वचा को ताजगी और नमी महसूस होगी।

झुर्रियों के लिए घरेलू मिश्रण बनाने के लिए जरूरी चीजें

2 चम्मच चावल का पानी

2 चम्मच एलोवेरा जेल

2 विटामिन ई कैप्सूल

चावल का पानी कैसे तैयार करें?

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  • चावल भिगो लें: सबसे पहले 2 चम्मच कच्चे चावल आधा कप पानी में लगभग आधे घंटे के लिए भिगो दें।
  • पानी छान लें: अब चावल को हाथ से हल्का चलाएं और पानी छान लें। यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा।

सीरम बनाने के लिए

  1. चावल का पानी और एलोवेरा मिलाएं: एक साफ कटोरी में 2 चम्मच चावल का पानी और 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालकर अच्छी तरह मिला लें।
  2. विटामिन ई मिलाएं: अब विटामिन ई कैप्सूल को काटकर उसका तेल मिश्रण में डालें।
  3. अच्छे से मिलाएं: सभी चीजों को तब तक मिलाएं जब तक हल्का और मुलायम मिश्रण तैयार ना हो जाए।
  4. शीशी में भर लें: अब इसे एक छोटी साफ कांच की शीशी में भरकर रख लें।

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इस मिश्रण को कैसे लगाएं?

  • चेहरा साफ करें: रात में सोने से पहले चेहरा अच्छी तरह धो लें।
  • हल्के हाथों से लगाएं: अब चेहरे और गर्दन पर इस मिश्रण की 2-3 बूंदें लगाकर धीरे-धीरे मालिश करें।
  • रातभर लगा रहने दें: इसे रातभर चेहरे पर लगा रहने दें और सुबह साफ पानी से चेहरा धो लें।

इस घरेलू मिश्रण से क्या फायदे हो सकते हैं?

  1. त्वचा को नमी: एलोवेरा और विटामिन ई त्वचा को मुलायम रखने में मदद करते हैं।
  2. स्किन फ्रेश लगेगी: चावल का पानी त्वचा को साफ और चमकदार बनाता है।
  3. रूखापन कम करने में मदद: नियमित इस्तेमाल से त्वचा का रूखापन कम होगा।

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इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

हमेशा साफ चेहरे पर ही लगाएं।

बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल ना करें।

अगर त्वचा पर जलन महसूस हो, तो इस्तेमाल रोक दें। पहले हाथ पर थोड़ा लगाकर जांच कर सकते हैं।

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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