चेहरे और हाथों से छूट जाएगा होली का पक्का रंग, कंटेंट क्रिएटर ने बताया साफ करने का घरेलू तरीका
होली खेलना हर किसी को पसंद होता है और ज्यादातर लोग पक्का रंग खेलते हैं। अगर आप भी पक्के रंग से होली खेलते हैं, तो इसे छुड़ाने का तरीका अभी से जान लीजिए।
होली खेलना हर किसी को पसंद होता है और खासतौर पर गीले वाले रंगों से खेलना। दोस्त-यार हो या परिवार हर कोई होली पर पक्का रंग घोलकर लगा देता है। होली खेलने के दौरान तो ये काफी अच्छा लगता है लेकिन बाद में कलर साफ करने में नानी याद आ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो कंटेंट क्रिएटर सुमन ने रंग को छुड़ाने का आसान तरीका बताया है। उनका कहना है कि अगर आपको पक्का रंग लग जाए और इसे साफ करना हो तो बस एक असरदार उबटन बनाकर तैयार कर लीजिए।
पक्का रंग
होली का पक्का रंग हर कोई खेल लेता है और फिर इसे छुड़ाने में कई उबटन, साबुन का इस्तेमाल करना पड़ता है। पक्के रंग को जल्दी छुड़ाना भी चाहिए वरना स्किन खराब हो सकती है। पक्के रंग में कई तरह के केमिकल होते हैं, जो स्किन की ऊपरी परत को डैमेज करते हैं। लाल, नीला, बैगनी, गुलाबी जैसे रंग अगर चेहरे व हाथों पर लग जाए, तो हफ्तेभर तक दिखते रहते हैं और फिर ऐसे में बाहर जाना भी मुश्किल लगता है।
छुड़ाने का तरीका जान लें
कंटेंट क्रिएटर सुमन का कहना है कि अगर आपके चेहरे और हाथों पर पक्का रंग लग जाए, तो सबसे पहले तो नारियल का तेल लगाकर मसाज करें। फिर 10 मिनट के लिए तेल लगाकर छोड़ दें। इसके बाद उबटन बनाना है। उबटन बनाने के लिए आपको चाहिए 3 चम्मच बेसन, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नींबू का रस मिक्स करके उबटन तैयार करें। फिर इसे चेहरे पर लगाएं और कुछ देर के लिए लगा रहने दें। अब आधा नींबू का छिलका लेकर चेहरे पर रगड़ें और फिर पानी से चेहरे को साफ कर लें। बस पक्का रंग चेहरे और हाथों से आसानी से साफ हो जाएगा। अगर चेहरे पर रंग लगा रह जाए, तो फिर से उबटन अप्लाई करें।
बेसन-तेल वाला उबटन
अगर आप नींबू वाला उबटन चेहरे पर लगाना नहीं चाहते हैं, तो बेसन में कच्चा दूध, सरसों का तेल और हल्दी मिक्स करें। इस उबटन को चेहरे पर लगाएं और कुछ देर सूखने दें। जब उबटन सूख जाए, तब इसे रगड़कर साफ करें। बस कलर छूटने लगेगा और इससे टैनिंग भी दूर होती है। रंग खेलने जाने से पहले सरसों या नारियल का तेल हाथ, चेहरे, बालों पर लगाकर जाएं। इससे पक्का रंग आसानी से चढ़ेगा नहीं और छूट भी जल्दी जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
