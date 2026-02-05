मेकअप ब्रश और स्पंज साफ करने के लिए अपनाएं ये क्लीनिंग हैक्स, मिनटों हो जाएंगे नए जैसे
मेकअप करने के लिए कई तरह के ब्रशेस का इस्तेमाल होता है और फाउंडेशन लगाने के लिए स्पंज का यूज करते हैं। इन्हें साफ करना काफी जरूरी होता है, वरना स्किन एलर्जी हो सकती है। चलिए क्लीनिंग के कुछ टिप्स बताते हैं।
मेकअप प्रोडक्ट्स एक्सपायरी कभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, वैसे ही मेकअप के ब्रश गंदे नहीं होने चाहिए। मेकअप ब्रश अगर गंदे होंगे, तो वही गंदगी आपकी स्किन पर जाएगी। ऐसे में स्किन से जुड़ी एलर्जी, इंफेक्शन का खतरा बढ़ेगा। मेकअप ब्रश को वैसे तो लोग बॉक्स में बंद करके रख देते हैं लेकिन अक्सर इनमें मेकअप लगा रहता है और ये नुकसानदायक हो जाता है। अगर आप भी मेकअप ब्रश और स्पंज को साफ नहीं कर पाती हैं, तो हम आपको सफाई के आसान हैक्स बताते हैं। इससे ब्रश और स्पंज दोनों आसानी से साफ हो जाएंगे।
मेकअप ब्रश कैसे साफ करें?
1- साबुन-शैंपू
गुनगुने पानी में शैंपू या फिर साबुन डालकर घोल बनाएं। इसमें 5-10 मिनट के लिए ब्रश भिगोकर रख दें। इसके बाद दूसरे साफ टूथब्रश से मेकअप ब्रशेस को साफ करें।
2- सिरका-नींबू घोल
गुनगुने पानी में सिरका और नींबू के रस को मिलाकर घोल तैयार करें। इसमें मेकअप ब्रश को डुबोकर रखें। सिरका-नींबू क्लीनिंग एजेंट माने जाते हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स को हटा देंगे।
3- नारियल का दूध
मेकअप ब्रश में मौजूद गंदगी चिकनाई से भी हट सकती हैं। इसके लिए आपको एक छोटे कटोरे में एक चम्मच नारियल का दूध और एक चम्मच डिश सोप मिलाकर घोल तैयार करना होगा। अब इसमें ब्रश और स्पंज को भिगोकर रखें और फिर साफ पानी से धोएं।
4- ऑलिव ऑयल
मेकअप स्पंज को साफ करने के लिए गर्म पानी में ऑलिव ऑयल और शैंपू को मिलाकर घोल बनाएं। इसमें स्पंज को 15 मिनट के लिए भिगोकर रखें और फिर अच्छे से निचोड़ दें। इसके बाद 4-5 बार साफ पानी से क्लीन करें, फिर सूखने के लिए रखें।
5- टी ट्री ऑयल
टी ट्री ऑयल और बेबी शैंपू के घोल में भी मेकअप ब्रश और स्पंज को साफ कर सकती हैं। घोल बनाकर ब्रश इसमें भिगोकर रखें और फिर 15 मिनट बाद साफ पानी से धोएं। सभी ब्रश को अच्छे से धोएं और फिर सुखाकर ही बॉक्स में रखें। गीले ब्रश में मेकअप चिपक जाएगा।
कब बदलें मेकअप ब्रश-
मेकअप ब्रश के बाल अगर मुड़ रहे हैं या टूट रहे हैं, तो इसे बदलने की जरूरत है। स्पंज काला हो चुका है, तो दूसरा खरीद लें। स्पंज का ज्यादा इस्तेमाल होता है, ऐसे में इसे जल्दी-जल्दी बदलना चाहिए।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।