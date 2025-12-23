सैलून जाने की जरूरत नहीं- घर पर बनाएं अपने पैरों को सुपर सॉफ्ट और फ्रेश

Hindustan Hindi News
सैलून जाने का समय नहीं है? घर पर ही आसान DIY पेडीक्योर से आप पैरों की डेड स्किन, टैन और दरारों से छुटकारा पाकर मुलायम, चमकदार और स्वस्थ पैर पा सकते हैं। यह तरीका आसान, सुरक्षित और असरदार है।

Dec 23, 2025 02:11 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
पैरों की देखभाल अक्सर हमारे रूटीन में पीछे रह जाती है, जबकि ये पूरे शरीर का आधार होते हैं। लंबे समय तक जूते पहनना, धूल, धूप और रोजमर्रा की एक्टिविटी पैरों की त्वचा को कठोर और डेड स्किन से भरा बना देती है। यही वजह है कि कई बार रूटीन में मॉइस्चराइजिंग या एक्सफोलिएशन के बावजूद पैर फटे हुए, रूखे और टैन लगने लगते हैं। ऐसे में DIY पेडीक्योर एक बेहतरीन और आसान उपाय है जिससे आप घर पर ही सैलून जैसी मुलायम, साफ और चमकदार त्वचा पा सकते हैं। यह ना केवल पैरों की डेड स्किन और टैन को हटाता है, बल्कि हाइड्रेशन बढ़ाकर दरारों और रूखेपन से भी राहत देता है। खास बात यह है कि यह तरीका प्राकृतिक और सुरक्षित सामग्री पर आधारित है जिससे किसी तरह की एलर्जी या साइड इफेक्ट की चिंता भी नहीं होती। अगर आप सप्ताह में 1–2 बार इसे अपनाएं, तो लंबे समय तक पैरों की सुंदरता और स्वास्थ्य दोनों बनाए रख सकते हैं।

DIY पेडीक्योर के स्टेप्स

  1. पैर भिगोएं (Soak Your Feet): गुनगुने पानी में 5 मिनट तक पैर भिगोएं। इसमें 1-2 चम्मच शैम्पू, एक चुटकी नमक और 1 चम्मच नारियल का तेल डालें। यह पैरों की त्वचा को नरम करता है और डेड स्किन हटाने के लिए तैयार करता है।
  2. नाखून साफ करें (Clean Nails): नाखूनों को चमकदार और साफ बनाने के लिए टूथपेस्ट और नींबू के छिलके का उपयोग करें। हल्के हाथों से नाखूनों पर मलें और फिर पानी से धो लें।
  3. एक्सफोलिएट करें (Exfoliate): एक स्क्रब तैयार करें– 1 चम्मच हल्दी + 1 चम्मच भुना हुआ कॉफी पाउडर + 1 चम्मच चीनी + 1 चुटकी बेकिंग सोडा + 1 चम्मच नारियल का तेल। 5 मिनट तक पैरों की त्वचा पर हल्के हाथों से मसाज करें। यह मृत त्वचा और टैन को हटाने में मदद करता है।
  4. मॉइस्चराइज करें (Moisturize): पेडीक्योर के अंत में पैरों पर नारियल का तेल और वेसलीन लगाएं। यह त्वचा को हाइड्रेट करता है, दरारों को भरता है और लंबे समय तक मुलायम बनाए रखता है।

टिप्स: यह खासकर क्रैक्ड फीट के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन आपकी सेंसेटिव स्किन है तो लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें और जलन या कोई अन्य साइड इफेक्ट दिखे तो लगाने से बचें।

निष्कर्ष: घर पर यह DIY पेडीक्योर पैरों को मुलायम, साफ और चमकदार बनाता है। ध्यान रहे, सप्ताह में 1–2 बार ही करें, ज्यादा करने से रूखेपन की समस्या भी हो सकती है।

