घर में मौजूद चीजों से 5 स्टेप में करें फेशियल, मिलेगा हाइड्रा वाला ग्लो

हाइड्रा फेशियल में स्किन से डेड सेल्स पूरी तरह हट जाते हैं और स्किन एकदम से चमकने लगती है। लेकिन ये काफी महंगा होता है इसलिए हम आपको घर पर ही फेशियल करने का तरीका बता रहे हैं जिससे आपको हाइड्रा फेशियल वाला ग्लो ही मिलेगा।

स्किन साफ और सुंदर बनाए रखने के लिए समय-समय पर अच्छे फेशियल करवाने की जरूरत होती है। एक अच्छा फेशियल करवाने से न सिर्फ आपकी त्वचा को गहराई से पोषण मिलता है, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी सुकून मिलता है। वैसे तो हर कोई रोजाना अपनी स्किन के ऊपरी हिस्से की धूल-मिट्टी को साफ करने के लिए फेस वॉश का इस्तेमाल करके हैं लेकिन फेशियल से स्किन के रोमछिद्रों की गहराई से सफाई होती है। इससे त्वचा में जमा एक्स्ट्रा ऑयल और गंदगी बाहर निकल जाती है। लेकिन हर बार महंगे फेशियल करवाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में हम आपको घर पर फेशियल करने का तरीका बता रहे हैं जिससे आपको हाइड्रा फेशियल वाला ग्लो मिल सकता है। ये घरेलू फेशियल 5 स्टेप में पूरा हो जाएगा। जानिए कैसे करें-

1) पहले करें क्लीनिंग इसके लिए ओट्स पाउडर को दही में मिला लें और फिर इसमें शहद भी डालें। इससे स्किन को अच्छी तरह से साफ करें। डीप क्लीनिंग से स्किन मुलायम बनती है।

2) एक्सफोलिएशन स्किन से डेड स्किन निकालने के लिए खीरे का जूस और ग्रीन टी को मिलाएं। इस तरीके से डेड स्किन हटती है और स्किन चमकने लगती है।

3) टोनिंग स्किन टोनिंग के लिए गुलाब जल और विच हेजल को मिलाएं और स्किन पर अच्छी तरह से लगाएं। इसे आप अपने हाथों से नहीं लगाना चाहते तो कॉटन बॉल या पैड का इस्तेमाल करें। इस टोनर को लगाते ही स्किन फ्रेश और टाइट करने में मदद करता है।

4) हाइड्रेशन हाइड्रा फेशियल के मुख्य स्टेप में से एक है हाइड्रेशन। इसके लिए एलोवेरा और विटामिन ई कैप्सूल के तेल को मिक्स करें। फिर इसकी मोटी परत चेहरे पर लगाएं। कुछ देर के लिए मसाज करें। इसके लगाने के बाद स्किन पर तुरंत नमी आ जाएगी और त्वचा सॉफ्ट भी हो जाएगी।

5) ब्राइटनिंग मास्क इस मास्क को बनाने के लिए केसर, बादाम पाउडर और दूध को मिलाएं। फिर इसे अपने चेहरे पर अच्छे से लगाएं। इसे 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर साफ कर लें।

इस फेशियल के फायदे -फेशियल के बाद स्किन डीप क्लीन होगी।

-दिखने लगेगा तुरंत हाइड्रेशन और ग्लो।

-टैनिंग और डलनेस हटेगी

-स्किन होगी ब्राइट, सॉफ्ट और स्मूद

टिप -इस फेशियल को करने के लिए हमेशा फ्रेश चीजों का इस्तेमाल करें।

- फेशियल करने से पहले पैच टेस्ट कर लें।

-इन स्टेप्स को आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपना सकते हैं।

- खूब सारा पानी पिएं।

- मास्क हटाने के बार सीरम या मॉइश्चराइजर लगाएं।