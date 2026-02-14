ड्राई स्किन को अलविदा कहने के लिए अपनाएं 60 second रूल, यहां जानें तीन स्टेप वाला केयर रूटीन

Dry Skin Care: अगर आपका स्किन टाइप ड्राई है तो आपको अक्सर अपनी त्वचा खिंची-खिंची महसूस हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए यहां 60 सेकेंड रूल और तीन स्टेप में आसान स्किन केयर जानें।

हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है। कुछ लोगों की त्वचा ड्राई होती है तो कुछ की ऑयली। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले होते हैं, इस तरह के स्किन टाइप वालों की । हालांकि, जिन लोगों की त्वचा ड्राई रहती है वह हर मौसम में स्किन पर खिंचाव होने से परेशान रहते हैं। खिंचाव के अलावा कई बार रूखी त्वचा पर खुजली भी होती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप इससे निपटना चाहते हैं तो 60 सेकेंड रूल को अपनाएं। इसी के साथ तीन स्टेप स्किन केयर रूटीन को भी जानें।

क्या है 60 सेकेंड रूल स्किन को चमकदार और फ्लॉलेस बनाए रखने के लिए आपको कई तरह के रूल्स को फॉलो करना पड़ सकता है। ड्राई स्किन वाले लोग एक सिंपल 60 सेकेंड रूल को अपनाएं। दरअसल बहुत से लोग अपनी स्किन साफ करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना भूल जाते हैं। जिसकी वजह से स्किन में खिंचाव महसूस होता है। 60 सेकेंड रूल कहता है कि चेहरे को धोने के 60 सेकंड के अंदर मॉइस्चराइजर लगाएं। ऐसा करने से वह पूरी तरह से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और त्वचा की ड्राईनेस खत्म हो जाती है।

3 स्टेप रूटीन पहला स्टेप- स्किन केयर रूटीन का पहला स्टेप क्लिंजिंग होता है। इस स्टेप को सही तरह से करने के साथ सही प्रॉडक्ट के साथ करना जरूरी है। ड्राई स्किन वालों को क्रीम बेस्ड या मिल्की क्लिंजर का इस्तेमाल करना चाहिए और फॉमिंग फेसवॉश के इस्तेमाल से बचना चाहिए। क्रीम बेस्ड या मिल्की क्लिंजर आपकी स्किन से नेचुरल ऑयल को हटाए बिना ही गंदगी को साफ करते हैं।

दूसरा स्टेप- बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि चेहरे को साफ करने के बाद स्किन को पूरी तरह से सुखा लेते हैं और फिर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी तरह से गलत तरीका है। चेहरा धोने के बाद उसे हल्का नम रहने दें, फिर मॉइस्चराइजर लगाएं। मॉइस्चराइजर चुनते समय ध्यान रखें कि उसमें सेरामाइड्स या हयालूरोनिक एसिड हो। क्योंकि सेरामाइड्स स्किन की सेफ लेयर को ठीक करते हैं और हयालूरोनिक एसिड नमी को सोखने में मदद करते हैं।