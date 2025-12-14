सर्दियों में निखर जाएगी चेहरे की रंगत, सुभाष गोयल जी ने बताया नींबू, ग्लिसरीन और गुलाबजल वाला नुस्खा!

संक्षेप: Glowing Skin Home Remedy: सर्दियों में ग्लोइंग स्किन के लिए नींबू, गुलाबजल और ग्लिसरीन वाला नुस्खा बरसों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। कमाल की बात है कि इसका असर आपको दो-तीन बार के इस्तेमाल में ही दिखने लगता है।

समय के साथ चेहरे की रंगत कहीं खो जाना आम बात है। इसके अलावा भी लोगों को फेस से जुड़ी तमाम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे डल एंड ड्राई स्किन, सॉफ्टनेस खत्म हो जाना और पिगमेंटेशन। ऐसे में कई बार महंगी-महंगी क्रीम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी कोई खास असर नहीं दिखाते। लेकिन बरसों से इस्तेमाल किया जाता रहा ये नुस्खा आपके चेहरे के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। सुभाष गोयल जी अक्सर बड़े असरदार आयुर्वेदिक नुस्खे शेयर करते हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसे शेयर किया है। सर्दियों में अगर आप अपनी स्किन को बेदाग और निखरा हुआ बनाना चाहते हैं, तो ये नुस्खा जरूर ट्राई कर के देखें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नींबू, गुलाबजल और ग्लिसरीन वाला ये नुस्खा है असरदार सर्दियों में ग्लोइंग स्किन के लिए नींबू, गुलाबजल और ग्लिसरीन वाला नुस्खा बरसों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। कमाल की बात है कि इसका असर आपको दो-तीन बार के इस्तेमाल में ही दिखने लगता है। सुभाष गोयल जी बताते हैं कि इसके लिए नींबू, ग्लिसरीन और गुलाब जल को बराबर मात्रा में मिलाकर एक सिरम तैयार कर लेना है। इसके लिए अपने चेहरे को कच्चे दूध की मदद से अच्छी तरह क्लीन कर लें, फिर इस सिरम को चेहरे पर अप्लाई कर लें।

कितनी देर लगाकर रखना है ये मिक्सचर? सुभाष गोयल जी के मुताबिक आपको नींबू, गुलाबजल और ग्लिसरीन वाला ये मिक्सचर कम से कम 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पर जरूर लगाकर रखना चाहिए। इसके बाद सादे पानी से अपना चेहरा धो लें। कई लोग रात भर के लिए भी इस मिक्सचर को लगाकर छोड़ देते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं।

क्या हैं इसे लगाने के फायदे? एक्सपर्ट कहते हैं कि इस मिक्सचर में नींबू है, जो स्किन को लाइट और ब्राइट बनाने में मदद करता है। गुलाब जल स्किन को ठंडक देता है, वहीं ग्लिसरीन गहराई से मॉइश्चराइज करने का काम करता है। रोज रात में इसे लगाने से आप देखेंगे कि चेहरे की झाइयां और दाग-धब्बे कम होने लगे हैं। इसके साथ ही चेहरे पर एक निखार भी देखने को मिलेगा और ड्राई स्किन एकदम सॉफ्ट और मॉइश्चराइज नजर आएगी।