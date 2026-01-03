Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीdry skin in winter naturopathy doctor share dahi nutmeg face pack for soft moisturized skin
ड्राई स्किन से परेशान हो गए हैं तो नेचुरोपैथी डॉक्टर के बताए इस फेस पैक को लगाएं, चेहरा बन जाएगा सॉफ्ट

संक्षेप:

Face Pack For Dry Skin: सर्दियों में ड्राई स्किन की समस्या ज्यादातर लोगों को परेशान करती है। स्किन को नरिश और मॉइश्चर करने के लिए अलग-अलग क्रीम और मॉइश्चराइजर लगाने से पहले स्किन को अच्छी तरह से हाइड्रेट करें। इस फेस पैक की मदद से स्किन का रूखापन होगा दूर।

Jan 03, 2026 04:16 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों में ड्राईनेस की परेशानी हर किसी को होती है। हाथ-पैर से लेकर चेहरे की स्किन बिल्कुल ड्राई और फीकी दिखने लगती है। इस तरह की स्किन पर ढेर सारे मॉइश्चराइजर और ऑयल लगाने का भी कुछ खास असर नहीं होता। क्योंकि स्किन अंदर से ड्राई ही रहती है। ड्राई स्किन को मॉइश्चराइज करने और नरिश करने के लिए अंदर से हाइड्रेट करना जरूरी है। नेचुरोपैथी के डॉक्टर मनोज दास ने खास फेस पैक शेयर किया है। जिसे लगाने से स्किन अंदर से नेचुरली ना केवल मॉइश्चराज होती है बल्कि हाइड्रेट हो जाती है।

स्किन की ड्राईनेस दूर करने के लिए बनाएं फेस पैक

स्किन पर होने वाली ड्राईनेस की वजह से स्किन एल्कलाइन हो जाती है। जिससे की तरह के इंफेक्शन होने का डर रहता है। स्किन की ड्राईनेस को दूर करने के लिए दही का फेस पैक इफेक्टिव होता है। इसे बनाने के लिए दही में ये दो चीजें और मिलाएं।

दही

हल्दी एक चुटकी

एक छोटा जायफल

दही में एक चुटकी हल्दी मिलाएं और साथ ही एक छोटा जायफल लेकर कूटकर महीन कर लें। फिर इसे छानकर दही में मिला लें। तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस फेस पैक को चेहरे पर लगाएं। फेस पैक लगाने से पहले फेस को अच्छी तरह से वॉश करके क्लीन कर लें। अब फेस पैक लगाएं और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। करीब आधे घंटे बाद नॉर्मल पानी से फेस को साफ कर लें।

दही के फेस पैक से स्किन पर इफेक्ट

दही का फेस पैक स्किन में होने वाली ड्राईनेस दूर करने में मदद करेगा। साथ ही ड्राईनेस की वजह से स्किन पर दिख रहा कालापन, फ्लेकी स्किन भी खत्म होगी। जायफल स्किन पर दिखने वाले कालेपन, झाईयों को खत्म करने में मदद करती है। साथ ही फाइन लाइंस और रिंकल्स भी धीरे-धीरे कम होने लगते है। तो सर्दियों में दही और जायफल का ये फेस पैक स्किन को हाइड्रेट, मॉइश्चराइज करने के साथ ही ग्लोइंग और सॉफ्ट बनाने में भी मदद करेगा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
