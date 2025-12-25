Hindustan Hindi News
रूखे-बेरंग लिप्स छिपाने के लिए लिपबाम का ना लें सहारा, इन 3 लिप मास्क से मिलेंगे सॉफ्ट-पिंक होंठ

रूखे-बेरंग लिप्स छिपाने के लिए लिपबाम का ना लें सहारा, इन 3 लिप मास्क से मिलेंगे सॉफ्ट-पिंक होंठ

DIY Lip mask for soft pink lips: सर्दियों में होंठ का रंग फीका दिखता है और होंठ बिल्कुल रूखे से दिखने लगते हैं। तो लिप बाम का सहारा लेना छोड़कर इन 3 घरेलू DIY मास्क की मदद लें। इन मास्क को लगाने से लिप्स ना केवल सॉफ्ट बने रहेंगे बल्कि बेरंग भी नहीं दिखेंगे।

Dec 25, 2025
ठंड में होंठ फटना काफी कॉमन है। लेकिन काफी सारी लड़कियां लिप के कलर को लेकर भी परेशान रहती हैं। क्योंकि सर्द हवाएं लिप्स को बिल्कुल रूखा और बदरंग बना देती हैं। जिससे निपटने के लिए लिप बाम काफी नहीं। कुछ घरेलू नुस्खे होंठ को सॉफ्ट और नेचुरल कलर का दिखाने में मदद करते हैं। जैसे ये तीन लिप मास्क, ये आपकी मदद कर सकते हैं। इन्हें लगाने से होंठ ना केवल सॉफ्ट बनेंगे बल्कि होंठों का कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो अगर आप सर्दियों में सॉफ्ट एंड पिंक लिप्स की चाहत रखती हैं तो इन लिप मास्क को अप्लाई जरूर करें।

मॉइश्चराइज्ड पिंक होंठों के लिए मास्क

लिप्स को सॉफ्ट और पिंक बनाकर रखना चाहती हैं तो इस लिप मास्क को अप्लाई करें। इसे बनाने के लिए बस 2 चीजों की जरूरत होगी। पहला है चुकंदर और दूसरा है शहद। चुकंदर को घिसकर बारीक कर लें। इसमे शहद मिलाएं और इस पेस्ट को होंठों पर लगाएं। करीब दस से पंद्रह मिनट बाद पानी से साफ कर दें। चुकंदर होंठ को नेचुरल पिंक कलर देंगा तो वहीं शहद नेचुरल मॉइश्चराइजर है। जिसे लगाने से होंठ मॉइश्चराइज रहेंगे और फटेंगे नहीं।

सॉफ्ट हाइड्रेटेड लिप्स के लिए मास्क

सर्दियों में अक्सर कम पानी पीने की वजह से होंठ सबसे पहले रूखे-सूखे दिखने लगते हैं। ऐसे में पानी पीने के साथ ही होंठों को हाइड्रेट रखने के लिए नारियल के तेल में एलोवेरा जेल मिलाकर पेस्ट बनाएं और उसे लगाएं। दस से पंद्रह मिनट बाद पोंछ दें। ये फार्मूला होंठों को सॉफ्ट बनाएगा और हाइड्रेटेड रखेगा।

होंठों की डेड स्किन हटाएं

होंठ पर डेड स्किन जमा हो गई है जो परत बनकर निकल रही है तो एक नेचुरल स्क्रब बनाकर लगाएं। ऐसा लिप स्क्रब बनाने के लिए चाहिए चीनी और नारियल का तेल। बराबर मात्रा में दोनों चीजों को मिलाकर मास्क तैयार करें और बिल्कुल हल्के हाथों से होंठ पर मसाज करें। लिप एक्सफोलिएट होगा और साथ ही कोकोनट ऑयल की मदद से मॉइश्चराइज भी हो जाएगा।

