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बिना मेकअप सुंदर दिखना है? डॉ उपासना ने बताई 1 जादुई ड्रिंक, गर्मियों में देगी नेचुरल ग्लो!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मियों में अगर आपको भी हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो सिर्फ स्किनकेयर नहीं बल्कि अपनी डाइट पर भी ध्यान दें। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ उपासना वोहरा की बताई ये 1 ड्रिंक पीना शुरू कर दें, आपकी स्किन पर फर्क साफ नजर आएगा।

बिना मेकअप सुंदर दिखना है? डॉ उपासना ने बताई 1 जादुई ड्रिंक, गर्मियों में देगी नेचुरल ग्लो!

गर्मियों में स्किन का बेजान दिखना बड़ा आम है। धूप, पसीना, धूल-मिट्टी, पानी की कमी और प्रदूषण की वजह से स्किन की रंगत तो डल हो ही जाती है, साथ में चेहरा काफी डल और मुरझाया हुआ सा लगता है। ऐसे में एक बात तो तय है कि सिर्फ स्किनकेयर प्रोडक्ट्स लगाने से बात नहीं बनने वाली। स्किन अंदर से ग्लोइंग और रेडिएंट बने, इसके लिए आपको अपनी डाइट में भी कुछ चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए। एक ऐसी ही ड्रिंक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ उपासना वोहरा ने शेयर की है। डॉक्टर बताती हैं कि ग्लोइंग स्किन का राज आपकी डाइट से हो कर जाता है। इसलिए गर्मियों में अगर आपको ग्लोइंग चेहरा चाहिए तो ये सिंपल सी ड्रिंक रोजाना पीनी शुरू कर दें। आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ये काफी अच्छी है।

गर्मियों में हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए पीएं ये ड्रिंक

गर्मियों के मौसम में अक्सर हाइड्रेशन की कमी या तपती धूप की वजह से चेहरे का ग्लो चला जाता है। ऐसे में आप भले ही कितने भी महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स यूज कर लें, जबतक अंदर से काम नहीं करेंगे बात नहीं बनने वाली। डॉ उपासना बताती हैं कि इस मौसम सबसे बेस्ट है कि आप सत्तू की ड्रिंक को अपनी डेली डाइट में शामिल करें। ये ना सिर्फ आपको हाइड्रेट रखेगी, बल्कि स्किन पर एक हेल्दी ग्लो भी ले कर आएगी।

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इस तरह बनाकर पीएं सत्तू की ड्रिंक

सत्तू ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास में पानी लें। गर्मियों का मौसम है, तो चिल्ड पानी लेना सही रहेगा। अब इसमें दो चम्मच सत्तू डालें। साथ में थोड़ा सा फ्रेश पुदीना, हरा धनिया पत्ता, जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक मिलाएं। इसके अलावा थोड़ा सा नींबू भी अपने टेस्ट के हिसाब से एड करें। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स और आपकी सत्तू ड्रिंक बनकर तैयार है।

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कब पीनी है ये ड्रिंक?

ये रिफ्रेशिंग सी सत्तू ड्रिंक आप दिन में कभी भी पी सकते हैं। दोपहर या शाम के समय कुछ ठंडा पीने का मन हो, तो ये एक हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है। दिन में इसे एक बार पीना ही पर्याप्त रहेगा।

गर्मियों में सत्तू की ड्रिंक क्यों फायदेमंद है?

गर्मियों के मौसम में सत्तू की ड्रिंक बनाकर पीना कोई नई बात नहीं है। पुराने समय से लोग खुद को हाइड्रेट रखने और शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के लिए इसे पीते आ रहे हैं। इसमें भरपूर प्रोटीन और कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो आपके पूरे शरीर के साथ साथ स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं। इस ड्रिंक को पीने से आपकी स्किन ज्यादा फ्रेश और ग्लोइंग नजर आती है। साथ में नींबू में मौजूद विटामिन सी भी स्किन को ज्यादा ब्राइट और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है।

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नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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