डॉ.रश्मि शेट्टी के टिप्स: स्वस्थ, मुलायम और घने बालों का आसान नुस्खा

संक्षेप: यह सरल घरेलू हेयर-केयर फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उन्हें टूटने-झड़ने से बचाता है और स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। नियमित उपयोग से बाल ज्यादा स्मूद, चमकदार और मजबूत दिखाई देते हैं।

सुंदर, घने और चमकदार बाल हर किसी की चाहत होते हैं लेकिन प्रदूषण, केमिकल प्रोडक्ट्स, स्ट्रेस और गलत हेयरकेयर रूटीन के कारण बाल अपनी प्राकृतिक चमक खो देते हैं। ऐसे में सैलून ट्रीटमेंट की बजाय प्रकृति से मिले ऐसे उपचार अपनाना ज्यादा सुरक्षित और असरदार होता है। स्किन और हेयर एक्सपर्ट डॉ.रश्मि शेट्टी ने एक बेहद आसान, प्राकृतिक और प्रभावी हेयर मास्क का सुझाव दिया है जिसे आप घर पर ही कुछ बेसिक सामग्री से बना सकते हैं। यह मास्क मेथी और कोकोनट मिल्क से तैयार होता है और बालों को जड़ से पोषण, चमक और मजबूती देता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेथी और नारियल का दूध दोनों ही पारंपरिक रूप से बालों को स्वस्थ बनाने के लिए उपयोग किए जाते रहे हैं। मेथी में प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-फंगल गुण होते हैं जो बाल झड़ना कम करने, डैंड्रफ हटाने और समय से पहले सफेद बालों को रोकने के लिए जाने जाते हैं। वहीं कोकोनट मिल्क में मौजूद हेल्दी फैटी एसिड, विटामिन और मिनरल्स बालों को गहराई से पोषण देते हैं, उन्हें हाइड्रेट करते हैं और एक नेचुरल शाइन प्रदान करते हैं। यह हेयर मास्क खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके बाल रूखे, बेजान, डैमेज्ड या फ्रिजी हैं।

कैसे बनाएं डॉ. रश्मि शेट्टी का ये हेयर मास्क मेथी के बीजों को रातभर भिगोकर रखें, सुबह इन्हें पीसकर स्मूद पेस्ट तैयार करें। अब इस पेस्ट में कोकोनट मिल्क मिलाएं। मिश्रण को स्कैल्प से लेकर पूरे बालों पर लगाएं और 30 मिनट तक इसे लगा रहने दें। बाद में हल्के शैम्पू से धो लें। ध्यान रहे, इसे बालों में पूरी तरह सूखने ना दें, वरना धोना मुश्किल हो सकता है।