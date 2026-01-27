मोटी गर्दन या डबल चिन से परेशान हैं? रोज करें डॉ प्रियंका की बताई ये 2 एक्सरसाइज!

संक्षेप: Facial Exercise Routine: नेक फैट और डबल चिन की वजह से परेशान हैं तो डॉ प्रियंका त्रिवेदी का बताया ये सिंपल सा एक्सराइज रूटीन फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।

शरीर का बढ़ा हुआ वजन तो छिप भी जाता है लेकिन जब यही फैट फेस और नेक पर चढ़ जाए, तो भला क्या करें। गर्दन पर जमे हुए फैट और डबल चिन के कारण अच्छे-भले इंसान का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। इसकी वजह से फेशियल फीचर्स भी हाइड हो जाते हैं और साइड प्रोफाइल भी अच्छी नहीं लगती। आप नोटिस करेंगे कि नेक फैट और डबल चिन की वजह से उम्र भी कुछ ज्यादा लगती है। ये आमतौर पर ओवरऑल वेट बढ़ने और गलत पोस्चर की वजह से हो सकता है। ऐसे में कुछ फेशियल एक्सरसाइज अगर आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। डॉ प्रियंका त्रिवेदी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सिंपल सा 10 मिनट का रूटीन शेयर किया है, जो आप डेली फॉलो कर सकते हैं।

एक्सरसाइज 1: चिन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें

इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आराम से बैठ जाएं। अब अपने दोनों हाथों को कॉलर बोन के पास रखें और अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। इस दौरान अपने चिन को भी स्ट्रेच करें। ऐसा आपको लगभग 15 बार करना है।

एक्सरसाइज 2: गर्दन को साइड टू साइड स्ट्रेच करें

इस एक्सरसाइज के लिए भी अपने दोनों हाथों को कॉलर बोन पर रखें। फिर अपनी नेक को साइड टू साइड पोजीशन में स्ट्रेच करें। इससे आपकी नेक पर खिंचाव पड़ता है, जिससे फैट कम होता है। हर साइड लगभग 15 बार इस एक्सरसाइज को दोहराएं यानी कुल मिलाकर आपको 30 बार इसे करना है।

एक्सरसाइज के बाद करें मसाज डॉ प्रियंका कहती हैं कि जब भी आप ये एक्सरसाइज करते हैं, तो लास्ट में कोई भी ऑयल या मॉइश्चराइजर ले कर अपनी नेक की मसाज जरूर करें। इससे भी फैट कम होने में मदद मिलती है और नेक की स्किन लूज नहीं पड़ती।