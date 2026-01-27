Hindustan Hindi News
मोटी गर्दन या डबल चिन से परेशान हैं? रोज करें डॉ प्रियंका की बताई ये 2 एक्सरसाइज!

मोटी गर्दन या डबल चिन से परेशान हैं? रोज करें डॉ प्रियंका की बताई ये 2 एक्सरसाइज!

संक्षेप:

Facial Exercise Routine: नेक फैट और डबल चिन की वजह से परेशान हैं तो डॉ प्रियंका त्रिवेदी का बताया ये सिंपल सा एक्सराइज रूटीन फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।

Jan 27, 2026 01:22 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
शरीर का बढ़ा हुआ वजन तो छिप भी जाता है लेकिन जब यही फैट फेस और नेक पर चढ़ जाए, तो भला क्या करें। गर्दन पर जमे हुए फैट और डबल चिन के कारण अच्छे-भले इंसान का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। इसकी वजह से फेशियल फीचर्स भी हाइड हो जाते हैं और साइड प्रोफाइल भी अच्छी नहीं लगती। आप नोटिस करेंगे कि नेक फैट और डबल चिन की वजह से उम्र भी कुछ ज्यादा लगती है। ये आमतौर पर ओवरऑल वेट बढ़ने और गलत पोस्चर की वजह से हो सकता है। ऐसे में कुछ फेशियल एक्सरसाइज अगर आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। डॉ प्रियंका त्रिवेदी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सिंपल सा 10 मिनट का रूटीन शेयर किया है, जो आप डेली फॉलो कर सकते हैं।

एक्सरसाइज 1: चिन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें

Facial Exercise Routine

इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आराम से बैठ जाएं। अब अपने दोनों हाथों को कॉलर बोन के पास रखें और अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। इस दौरान अपने चिन को भी स्ट्रेच करें। ऐसा आपको लगभग 15 बार करना है।

एक्सरसाइज 2: गर्दन को साइड टू साइड स्ट्रेच करें

Facial Exercise Routine

इस एक्सरसाइज के लिए भी अपने दोनों हाथों को कॉलर बोन पर रखें। फिर अपनी नेक को साइड टू साइड पोजीशन में स्ट्रेच करें। इससे आपकी नेक पर खिंचाव पड़ता है, जिससे फैट कम होता है। हर साइड लगभग 15 बार इस एक्सरसाइज को दोहराएं यानी कुल मिलाकर आपको 30 बार इसे करना है।

एक्सरसाइज के बाद करें मसाज

डॉ प्रियंका कहती हैं कि जब भी आप ये एक्सरसाइज करते हैं, तो लास्ट में कोई भी ऑयल या मॉइश्चराइजर ले कर अपनी नेक की मसाज जरूर करें। इससे भी फैट कम होने में मदद मिलती है और नेक की स्किन लूज नहीं पड़ती।

एक्सरसाइज के साथ-साथ डाइट का भी ध्यान रखें

फेशियल एक्सरसाइज सिर्फ एक सपोर्ट की तरह काम करती हैं इसलिए सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड होना सही नहीं है। अगर आप वाकई अपना डबल चिन और गर्दन पर जमी हुई चर्बी कम करना चाहते हैं, तो अपनी डाइट का भी ध्यान रखें। ज्यादा नमक, शुगर, ऑयली, जंक और प्रोसेस्ड फूड खाने से परहेज करें। ओवरऑल बॉडी वेट को टारगेट करेंगे तो फेशियल फैट भी अपने आप कम हो जाएगा।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Beauty Tips

