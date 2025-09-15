क्या वाकई हेलमेट और टोपी पहनने से झड़ने लगते हैं बाल ? जानें क्या है मिथक और सच्चाई Does wearing helmet and cap really cause hair fall Know what is the myth vs reality real cause of hair fall, ब्यूटी टिप्स - Hindustan
क्या वाकई हेलमेट और टोपी पहनने से झड़ने लगते हैं बाल ? जानें क्या है मिथक और सच्चाई

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 11:59 AM
आजकल हेयर फॉल की समस्या से ज्यादातर सभी लोग परेशान हैं। लेकिन जो लोग टोपी या हेलमेट पहनते हैं, उन्हें लगता है कि उनके बाल खासतौर पर इन दोनों चीजों को सिर पर पहनने से झड़ रहे हैं। अब इस बात में कोई सच्चाई है या ये सिर्फ मिथक है, आइए जानते हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स ?

एक्सपर्ट्स की मानें तो बालों के झड़ने के पीछे सिर पर लगाया जाने वाला हेलमेट या टोपी नहीं बल्कि ज्यादातर मामलों में आनुवंशिक कारण, हार्मोनल बदलाव, बढ़ता तनाव, भोजन में पोषक तत्वों की कमी और खराब जीवनशैली होती है। बावजूद इसके इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि लंबे इस्तेमाल तक सिर पर टोपी या हेलमेट लगाने से बालों में होने वाला पसीना, डैंड्रफ और फ्रिक्शन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जो बालों की जड़ों को कमजोर बनाकर हेयर फॉल का कारण बनती है। ऐसे में यह कहा जा सकता कि गंजेपन का सीधा संबंध हेलमेट या टोपी से नहीं बल्कि खराब हेयर केयर से जुड़ा हुआ रहता है।

हेलमेट या टोपी कैसे बन सकते हैं हेयर फॉल का कारण

हेलमेट या टोपी पहनने से बाल सीधे तौर पर तो नहीं झड़ते हैं, लेकिन ये दोनों ही चीजें हेयर फॉल के पीछे का कारण जरूर बन सकती हैं। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जब लंबे समय तक किसी व्यक्ति का सिर ढका रहता है तो उसकी वजह से उसके बालों में पसीना ज्यादा आता है। पसीना और गंदगी स्कैल्प पर डैंड्रफ और इंफेक्शन का कारण बन सकते हैं। ऐसे में टाइट फिटिंग का हेलमेट पहनने से बालों पर लगातार फ्रिक्शन होता है, जिससे हेयर फॉल होने लगता है।

हेयर केयर के लिए फॉलो करें ये टिप्स

-बालों को हमेशा साफ रखें।

-हेलमेट पहनने से पहले उसके भीतर सूती कपड़ा या रूमाल लगाएं ताकि पसीना आने पर आसानी से सूख जाएं।

-बालों को धोने के लिए माइल्ड शैंपू का इस्तेमाल करें।

-स्कैल्प हेल्दी रखने के लिए हफ्ते में दो बार बालों में ऑयलिंग करें।

-अगर लंबे समय बाद हेलमेट निकाल रहे हैं तो खुली हवा में बाल जरूर सुखा लें। पसीना लगे बालों को गीला छोड़ने पर बालों की जड़े कमजोर होने लगती हैं।

-रोज एक ही टोपी पहनने से बचें और अलग-अलग टोपियों को बारी-बारी से पहनें।

-अपने हेलमेट और टोपियों को नियमित रूप से साफ करें, ताकि पसीना, तेल और गंदगी जमा न हो

क्या है सच्चाई?

हेलमेट या टोपी सीधे तौर पर बालों के झड़ने का कारण नहीं बनते हैं, बल्कि इनका गलत इस्तेमाल, जैसे बहुत टाइट हेलमेट या टोपी पहनना या गंदे हेलमेट और टोपी का इस्तेमाल, बालों के टूटने और जड़ों पर खिंचाव का कारण बन सकता है। इसके अलावा पसीने और गंदगी से भी स्कैल्प में खुजली हो सकती है, जिससे बालों के रोम छिद्र कमजोर हो सकते हैं। ऐसे में सही फिटिंग, हवादार मटेरियल की टोपी पहनकर और उनकी नियमित सफाई करके इन समस्याओं से बचा जा सकता है।

