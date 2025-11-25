चेहरे पर पीरियड्स का ब्लड क्यों लगा रही हैं महिलाएं? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया वायरल ट्रेंड का सच!

संक्षेप: Menstrual Masking Trend: कुछ महिलाएं अपने फेस पर पीरियड्स का ब्लड लगा रही हैं। उनका कहना है कि इससे हेल्दी और ग्लोइंग स्किन मिलती है। आइए जानते हैं इसपर डर्मेटोलॉजिस्ट की क्या राय है।

खूबसूरत, ग्लोइंग स्किन हर किसी को चाहिए। लेकिन कई बार ये चाहत कुछ ऐसी हरकतें करा देती है कि सुनने में भी अजीब लगता है। कुछ यही ट्रेंड सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, जहां कुछ महिलाएं अपने चेहरे पर पीरियड्स का ब्लड लगा रही हैं। इसे 'मेंस्ट्रुअल मास्किंग' कहा जाता है। इसके पीछे का तर्क दिया जाता है कि पीरियड्स के खून में स्टेम सेल्स, प्रोटीन और साइटोकिंस मौजूद होते हैं, जो स्किन को रिपेयर करते हैं, इंफ्लेमेशन कम करते हैं और कॉलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। इस वजह से स्किन और भी ज्यादा ग्लोइंग, जवां, हेल्दी और खूबसूरत लगती है। हालांकि डॉक्टर्स की राय इसपर कुछ और ही है, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है।

क्या वाकई ये ट्रेंड सेफ है? एचटी लाइफस्टाइल से बातचीत के दौरान सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ शिरीन फुर्टाडो बताती हैं कि ये ट्रेंड बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दरअसल पीरियड के ब्लड में बैक्टीरिया, फंगी और अन्य जर्म्स हो सकते हैं, जो स्किन इरीटेशन, इन्फेक्शन और ब्रेकआउट का कारण बन सकते हैं। खासतौर से अगर इसे सेंसेटिव स्किन, पिंपल या किसी कट पर लगाया जाए तो। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है कि पीरियड ब्लड स्किन के लिए अच्छा है। ऐसे में इसे इस्तेमाल ना करना ही ठीक है।

क्या PRP की तरह काम करता है पीरियड ब्लड? कई लोग इसे PRP ट्रीटमेंट से भी जोड़कर देखते हैं। इसपर डॉक्टर कहती हैं कि PRP एक मेडिकली अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है, जिसमें पर्सन की बॉडी से थोड़ा सा ब्लड निकाला जाता है, उसे प्रॉसेस किया जाता है, फिर स्टेराइल टूल्स की मदद से अप्लाई किया जाता है। जबकि मेंस्ट्रुअल मास्किंग में ना किसी तरह का स्टेरलाइजेशन होता है, ना कोई सेफ्टी गाइडलाइन है और इसपर किसी तरह की क्लिनिकल रिसर्च भी मौजूद नहीं है।