Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीDoes menstrual blood really make your skin glow? Dermatologists debunk the viral beauty claim
चेहरे पर पीरियड्स का ब्लड क्यों लगा रही हैं महिलाएं? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया वायरल ट्रेंड का सच!

चेहरे पर पीरियड्स का ब्लड क्यों लगा रही हैं महिलाएं? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया वायरल ट्रेंड का सच!

संक्षेप:

Menstrual Masking Trend: कुछ महिलाएं अपने फेस पर पीरियड्स का ब्लड लगा रही हैं। उनका कहना है कि इससे हेल्दी और ग्लोइंग स्किन मिलती है। आइए जानते हैं इसपर डर्मेटोलॉजिस्ट की क्या राय है।

Tue, 25 Nov 2025 08:26 AMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

खूबसूरत, ग्लोइंग स्किन हर किसी को चाहिए। लेकिन कई बार ये चाहत कुछ ऐसी हरकतें करा देती है कि सुनने में भी अजीब लगता है। कुछ यही ट्रेंड सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, जहां कुछ महिलाएं अपने चेहरे पर पीरियड्स का ब्लड लगा रही हैं। इसे 'मेंस्ट्रुअल मास्किंग' कहा जाता है। इसके पीछे का तर्क दिया जाता है कि पीरियड्स के खून में स्टेम सेल्स, प्रोटीन और साइटोकिंस मौजूद होते हैं, जो स्किन को रिपेयर करते हैं, इंफ्लेमेशन कम करते हैं और कॉलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। इस वजह से स्किन और भी ज्यादा ग्लोइंग, जवां, हेल्दी और खूबसूरत लगती है। हालांकि डॉक्टर्स की राय इसपर कुछ और ही है, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या वाकई ये ट्रेंड सेफ है?

एचटी लाइफस्टाइल से बातचीत के दौरान सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ शिरीन फुर्टाडो बताती हैं कि ये ट्रेंड बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दरअसल पीरियड के ब्लड में बैक्टीरिया, फंगी और अन्य जर्म्स हो सकते हैं, जो स्किन इरीटेशन, इन्फेक्शन और ब्रेकआउट का कारण बन सकते हैं। खासतौर से अगर इसे सेंसेटिव स्किन, पिंपल या किसी कट पर लगाया जाए तो। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है कि पीरियड ब्लड स्किन के लिए अच्छा है। ऐसे में इसे इस्तेमाल ना करना ही ठीक है।

क्या PRP की तरह काम करता है पीरियड ब्लड?

कई लोग इसे PRP ट्रीटमेंट से भी जोड़कर देखते हैं। इसपर डॉक्टर कहती हैं कि PRP एक मेडिकली अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है, जिसमें पर्सन की बॉडी से थोड़ा सा ब्लड निकाला जाता है, उसे प्रॉसेस किया जाता है, फिर स्टेराइल टूल्स की मदद से अप्लाई किया जाता है। जबकि मेंस्ट्रुअल मास्किंग में ना किसी तरह का स्टेरलाइजेशन होता है, ना कोई सेफ्टी गाइडलाइन है और इसपर किसी तरह की क्लिनिकल रिसर्च भी मौजूद नहीं है।

स्किन को महंगा पड़ सकता है, ट्रेंड के पीछे भागना

डॉ शिरीन कहती हैं कि इस ट्रेंड के की फायदे नहीं, उल्टा नुकसान ही हैं। इसमें इन्फेक्शन, इरीटेशन और लॉन्ग टर्म में स्किन डैमेज होने का खतरा ज्यादा है। अगर आपको ग्लोइंग और हेल्दी स्किन चाहिए, तो आप अच्छे स्किनकेयर ट्रीटमेंट करा सकती हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ले सकती हैं। सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी ट्रेंड फॉलो करना, आपकी स्किन और यहां तक कि ओवरऑल हेल्थ को भी खतरे में डाल सकता हैं।

ये भी पढ़ें:सोशल मीडिया पर छाया ये 'स्लीपिंग हैक', बिस्तर पर पड़ते ही तुरंत आ रही नींद!
ये भी पढ़ें:सर्दियों में डबल हो जाएगा चेहरे का निखार, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने शेयर की फेसपैक!
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।