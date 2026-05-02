क्या आपको भी आम खाकर निकल आते हैं पिंपल्स? डाइटिशियन ने दी सही जानकारी
गर्मियों में आम खाना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या आम खाने से पिंपल्स हो जाते हैं। यहां जानें डाइटिशियन के अनुसार सही तरीका, जिससे आप बिना डर के आम खा सकते हैं।
गर्मियों का मौसम आते ही आम खाने का क्रेज बढ़ जाता है, लेकिन इसके साथ एक बहुत कॉमन सवाल भी सामने आता है- क्या आम खाने से पिंपल्स हो जाते हैं? कई लोग मानते हैं कि आम की मिठास और 'गरम तासीर' स्किन पर असर डालती है जिससे एक्ने बढ़ सकते हैं। हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि आम खुद समस्या नहीं है, बल्कि उसे खाने का तरीका और हमारी आदतें ज्यादा मायने रखती हैं।
क्या कहती हैं डाइटिशियन?
डाइटिशियन Shweta J Panchal के अनुसार, अगर आम को सही मात्रा, सही समय और सही कॉम्बिनेशन के साथ खाया जाए, तो यह स्किन के लिए नुकसानदायक नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि आप आम से जुड़ी सही जानकारी समझें और उसे अपनी डाइट में समझदारी से शामिल करें।
फिर पिंपल्स क्यों हो सकते हैं?
- ज्यादा मात्रा में आम खाना: अगर आप एक साथ बहुत ज्यादा आम खाते हैं, तो इसमें मौजूद नेचुरल शुगर ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है, जिससे स्किन पर असर पड़ सकता है।
- गलत कॉम्बिनेशन: आम को भारी या ऑयली खाने के साथ खाने से पाचन पर असर पड़ता है, जिससे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
- गलत समय पर सेवन: खाली पेट या देर रात आम खाना भी कुछ लोगों के लिए सही नहीं होता और इससे स्किन पर असर दिख सकता है।
आम खाने का सही तरीका क्या है?
- मात्रा का ध्यान रखें: एक दिन में 1 आम खाना पर्याप्त होता है। ज्यादा खाने से बचें।
- सही समय चुनें: आम को मिड-मील (लंच के बाद या शाम के स्नैक में) खाना बेहतर होता है।
- स्मार्ट कॉम्बिनेशन करें: आम को हल्के खाने के साथ लें, जैसे दही या नट्स, ताकि शुगर बैलेंस रहे।
क्या सभी को सावधानी रखनी चाहिए?
हर व्यक्ति की स्किन और शरीर अलग होता है। कुछ लोगों को आम खाने से कोई समस्या नहीं होती, जबकि कुछ को थोड़ा असर दिख सकता है। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या पहले से पिंपल्स की समस्या है, तो मात्रा और समय का खास ध्यान रखें।
किन बातों का रखें ध्यान?
आम को ज्यादा मीठे या तले-भुने खाने के साथ ना लें
एक बार में ज्यादा आम ना खाएं
पानी खूब पिएं
स्किन हाइजीन का ध्यान रखें
नोट: आम खुद पिंपल्स का कारण नहीं है, बल्कि गलत आदतें और ओवरईटिंग समस्या बढ़ा सकती हैं। सही मात्रा और सही समय पर खाकर आप आम का मजा बिना किसी चिंता के ले सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य एक्सपर्ट से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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