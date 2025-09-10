क्या डाई लगाने से बाकी बाल भी सफेद हो जाते हैं? जानें हेयर कलर करें या नहीं

एक बात आपने हेयर कलर के बारे में जरूर सुनी होगी, जिसके चलते कई लोग डाई लगाने से डरते हैं। लोगों का मानना है कि अगर आप बालों में कलर करते हैं, तो बाकी के बचे हुए बाल भी सफेद होने लगते हैं। चलिए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है।

आजकल बालों को कलर करना एक ट्रेंड बन गया है। जहां कुछ लोग स्टाइलिश लुक के लिए अलग-अलग हेयर कलर ट्राई करते हैं, वहीं कुछ लोग अपने सफेद बालों को छिपाने के लिए डाई लगाते हैं। लेकिन एक बात आपने हेयर कलर के बारे में जरूर सुनी होगी, जिसके चलते कई लोग डाई लगाने से डरते हैं। लोगों का मानना है कि अगर आप बालों में कलर करते हैं, तो बाकी के बचे हुए बाल भी सफेद होने लगते हैं। ऐसे में अगर कोई डाई लगाता है, तो कुछ ही दिनों में उसके बाल पूरी तरह से सफेद हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई ये सच है? तो चलिए आज आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं।

आखिर क्यों सफेद होते हैं बाल? हेयर कलर कराने से बाल सफेद होते हैं या नहीं, ये जानने से पहले समझना जरूरी है कि आखिर बाल सफेद क्यों होते हैं। दरअसल हमारे बालों के रंग के लिए मेलेनिन नामक पिगमेंट जिम्मेदार होता है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये कम होता जाता है और बाल सफेद होने लगते हैं। इसके अलावा कई बार गलत खानपान, अधिक तनाव, ज्यादा धूप में रहने और बीमारियों या जेनेटिक कारणों की वजह से भी बाल जल्दी सफेद होना शुरू हो जाते हैं।

क्या हेयर कलर लगाने से सफेद हो जाते हैं बाल? अब मेन सवाल पर आते हैं कि क्या वाकई हेयर कलर या डाई लगाने से बाकी के बाल भी सफेद हो जाते हैं। हालांकि ये भी एक मिथ है। दरअसल बाल जड़ों से सफेद होते हैं, जबकि डाई सिर्फ बालों पर अप्लाई की जाती है। चूंकि हमारे रोम छिद्र काफी छोटे होते हैं, इसलिए उनमें किसी चीज का जाना भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि हेयर कलर में मौजूद कई तरह के केमिकल आपके बालों को रूखा-सूखा और बेजान बना सकते हैं। इस वजह से आपको लग सकता है कि आपके बाल खराब हो रहे हैं और पहले से ज्यादा सफेद हो रहे हैं।