क्या डाई लगाने से बाकी बाल भी सफेद हो जाते हैं? जानें हेयर कलर करें या नहीं Does Hair Dye Really Turn Black Hair White? Know the Truth, ब्यूटी टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीDoes Hair Dye Really Turn Black Hair White? Know the Truth

क्या डाई लगाने से बाकी बाल भी सफेद हो जाते हैं? जानें हेयर कलर करें या नहीं

एक बात आपने हेयर कलर के बारे में जरूर सुनी होगी, जिसके चलते कई लोग डाई लगाने से डरते हैं। लोगों का मानना है कि अगर आप बालों में कलर करते हैं, तो बाकी के बचे हुए बाल भी सफेद होने लगते हैं। चलिए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 08:35 PM
share Share
Follow Us on
क्या डाई लगाने से बाकी बाल भी सफेद हो जाते हैं? जानें हेयर कलर करें या नहीं

आजकल बालों को कलर करना एक ट्रेंड बन गया है। जहां कुछ लोग स्टाइलिश लुक के लिए अलग-अलग हेयर कलर ट्राई करते हैं, वहीं कुछ लोग अपने सफेद बालों को छिपाने के लिए डाई लगाते हैं। लेकिन एक बात आपने हेयर कलर के बारे में जरूर सुनी होगी, जिसके चलते कई लोग डाई लगाने से डरते हैं। लोगों का मानना है कि अगर आप बालों में कलर करते हैं, तो बाकी के बचे हुए बाल भी सफेद होने लगते हैं। ऐसे में अगर कोई डाई लगाता है, तो कुछ ही दिनों में उसके बाल पूरी तरह से सफेद हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई ये सच है? तो चलिए आज आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं।

आखिर क्यों सफेद होते हैं बाल?

हेयर कलर कराने से बाल सफेद होते हैं या नहीं, ये जानने से पहले समझना जरूरी है कि आखिर बाल सफेद क्यों होते हैं। दरअसल हमारे बालों के रंग के लिए मेलेनिन नामक पिगमेंट जिम्मेदार होता है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये कम होता जाता है और बाल सफेद होने लगते हैं। इसके अलावा कई बार गलत खानपान, अधिक तनाव, ज्यादा धूप में रहने और बीमारियों या जेनेटिक कारणों की वजह से भी बाल जल्दी सफेद होना शुरू हो जाते हैं।

क्या हेयर कलर लगाने से सफेद हो जाते हैं बाल?

अब मेन सवाल पर आते हैं कि क्या वाकई हेयर कलर या डाई लगाने से बाकी के बाल भी सफेद हो जाते हैं। हालांकि ये भी एक मिथ है। दरअसल बाल जड़ों से सफेद होते हैं, जबकि डाई सिर्फ बालों पर अप्लाई की जाती है। चूंकि हमारे रोम छिद्र काफी छोटे होते हैं, इसलिए उनमें किसी चीज का जाना भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि हेयर कलर में मौजूद कई तरह के केमिकल आपके बालों को रूखा-सूखा और बेजान बना सकते हैं। इस वजह से आपको लग सकता है कि आपके बाल खराब हो रहे हैं और पहले से ज्यादा सफेद हो रहे हैं।

तो क्या हेयर कलर ना करें?

अब सवाल है कि अगर हेयर कलर से बाल रूखे-सूखे और बेजान हो जाते हैं, तो क्या बाल कलर ही ना करें। देखिए ये पूरी तरह आपकी चॉइस पर निर्भर है, आप चाहें तो नेचुरल विकल्प जैसे हीना और इंडिगो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अगर हेयर डाई इस्तेमाल करनी ही है तो बार-बार कलर कराने से बचें। अच्छी क्वालिटी की डाई ही इस्तेमाल करें। हेयर कलर वाले बालों को खास देखभाल की जरूरत होती है, इसलिए उसी हिसाब से अपना हेयर केयर रूटीन बनाएं। साथ ही अच्छी डाइट लेना ना भूलें।

Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।