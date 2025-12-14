क्या मेथी पीसकर बालों में लगाने से हेयर ग्रोथ जल्दी बढ़ती है? सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताई सच्चाई

संक्षेप: बालों का झड़ना-टूटना कम करने के लिए लोग कई तरह के घरेलू उपाय अपनाते हैं। इसमें से एक तरीका है मेथी हेयर मास्क वाला। लेकिन क्या वाकई में मेथी लगाने से नए बाल उगते हैं, इस बारे में सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया।

बालों का झड़ना आजकल हर किसी के लिए आम हो चुका है। महिला हो या पुरुष बाल इतने झड़ रहे हैं कि गंजेपन तक मामला पहुंच चुका है। बालों का झड़ना रोकने और नए बालों को उगाने के लिए लोग कई तरह के घरेलू तरीके अजमाते हैं। इसमें से एक तरीका है मेथी वाला। मेथी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन A, B, C, D पाया जाता है, जिससे बालों की कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। ये बालों की रूसी, झड़ना, सूखापन और खुजली को कम करने में मदद करता है। कई लोगों का मानना है कि मेथी हेयर पैक लगाने से बालों का झड़ना-टूटना भी कम हो जाता है और नए बाल उगते हैं। लेकिन क्या वाकई में मेथी से नए बाल उग जाते हैं, इसे लगाना फायदेमंद होता है। इस बारे में श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टिट्यूट के सीनियर डर्मेटोलॉजी डॉ. विजय सिंघल ने सच बताया।

नए बाल उगने का सच डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सिंघल के अनुसार, मेथी में प्रोटीन, आयरन और निकोटिनिक एसिड होता है, जो कमजोर बालों का झड़ना-टूटना कम करता है। इसे लगाने से नए बालों का उगना सीधा और पक्का कोई उपाय नहीं है। मेथी पेस्ट आपके बालों से रूखापन, रूसी, खुजली, फ्रिजीनेस को कम कर सकता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। इससे बालों का झड़ना कम होता है, लेकिन इससे बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ती और न ही नए बाल उगते हैं।

कैसे है फायदेमंद मेथी के दानों की पीसकर बालों में लगाने से स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। मेथी एंटीफंगल, एंटीमाइक्रोबियल और सूजन-रोधी गुणों से भरपूर होती है, जो बालों का झड़ना कंट्रोल करती है और ड्राईनेस को भी कम करती है। मेथी पीसकर लगाने से बालों में चमक आती है, बाल सॉफ्ट होंगे, मजबूत मिलेगी, बाल मोटे होंगे।