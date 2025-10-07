डॉक्टर बोले फ्री का ये 1 नुस्खा निखार देगा आपकी स्किन, 20 साल बाद भी रहेगा ग्लो!
Beauty Tips: अगर आपको भी बिना पैसे खर्च किए ग्लोइंग, बेदाग और सुंदर स्किन चाहिए, तो आप भी डॉक्टर की बताई ये होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। ये नुस्खा आपको 20 सालों बाद भी वही ग्लो देगा।
बेदाग, निखरी हुई स्किन भला किसे नहीं चाहिए। आज मार्केट में तमाम तरह के सीरम, क्रीम और ब्यूटी ट्रीटमेंट आ गए हैं, जो आपको ग्लोइंग स्किन देने का वायदा करते हैं। लेकिन एक तो ये हर किसी के बजट में नहीं और कई बार इनके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में क्या किया जाए, जो आपको ग्लोइंग स्किन दे और चेहरे पर से दाग, झाइयां, पिगमेंटेशन या किसी भी तरह के दाग-धब्बों को पूरी तरह हटा दे? डॉक्टर कुलबीर जाखड़ ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए बड़ा ही असरदार और सिंपल सा नुस्खा शेयर किया है, जिसका रिजल्ट आप महीने भर में देख सकते हैं। डॉक्टर की मानें तो ये ग्लो आपके चेहरे पर 20 साल बाद भी बना रहेगा। आइए जानते हैं इस होम रेमेडी के बारे में।
बस तीन चीजों से बनाकर लगाएं ये पैक
डॉक्टर कुलबीर कहते हैं कि ग्लोइंग और बेदाग स्किन के लिए आपको अपनी रसोई में रखी बस तीन चीजें चाहिए। इसके लिए एक चम्मच हल्दी लें, एक चम्मच मलाई और थोड़ा सा नींबू। इन तीनों के पेस्ट को रोजाना चेहरे पर लगाएं। ये सभी चीजें आपकी स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाने में मदद करती हैं और इनका रिजल्ट भी काफी जल्दी दिख जाता है।
कैसे इस्तेमाल करें
डॉक्टर कहते हैं कि एक सभी चीजों को मिलाकर एक पेस्ट बना लें। अब रात को अपना फेस वॉश करें और ये पेस्ट लगाकर छोड़ दें। आपको रात भर इसे लगा हुआ रहने देना है, फिर सुबह उठकर फेस वॉश कर लेना है। इसे रोजाना कम से कम 30 दिनों के लिए कर के देखें। इसका रिजल्ट काफी शानदार आता है। बेस्ट बात है कि आपको परमानेंट रिजल्ट मिलता है, लगभग 20 सालों बाद भी ग्लो बना रहता है।
इन बातों का ध्यान रखें
डॉ कुलबीर कहते हैं कि अगर आप दाढ़ी रखते हैं, फिर कभी हटा देते हैं; तो ये रेमेडी आपको ट्राई नहीं करनी चाहिए। दरअसल इससे स्किन में साफ फर्क आता है। ऐसे में आपका बियर्ड वाला हिस्सा थोड़ा डार्क लग सकता है। बाकी सभी लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। हालांकि जिनकी स्किन ज्यादा सेंसेटिव है, उन्हें रात भर रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको पैच टेस्ट भी जरूर कर लेना चाहिए।
