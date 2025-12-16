Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीDoctor manan vora shares 4 important hygiene habits for mens nails and beard
नाखूनों से कैसे बढ़ रहा है दाढ़ी-मूंछ का इंफेक्शन, डॉक्टर ने बताए 4 जरूरी हाइजीन टिप्स

नाखूनों से कैसे बढ़ रहा है दाढ़ी-मूंछ का इंफेक्शन, डॉक्टर ने बताए 4 जरूरी हाइजीन टिप्स

संक्षेप:

ज्यादातर पुरुष अपनी हाइजीन को लेकर खास ध्यान नहीं देते लेकिन कई बार उन्हें दाढ़ी या मूंछ का इंफेक्शन हो जाता है। डॉक्टर मनन ने पुरुषों के लिए 4 सबसे जरूरी हाइजीन टिप्स बताए हैं, जो काफी सरल हैं।

Dec 16, 2025 03:34 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पुरुष अगर दाढ़ी-मूंछ की सफाई सही से न करें, तो इसमें जल्दी इंफेक्शन फैल सकता है। कई बार पुरुषों को नाखून काटने तक का समय नहीं मिल पाता और उन्हें ये जरूरी भी नहीं लगता। लेकिन नाखूनों में जमा गंदगी कई बार आपके स्वास्थ्य और बियर्ड लुक को खराब कर सकती हैं। ऑर्थेपेडिक सर्जन डॉक्टर मनन वोरा ने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर पुरुषों के लिए हाइजीन टिप्स दिए हैं। उनका कहना है कि इन टिप्स को फॉलो कर आप हमेशा नीट एंड क्लीन रह सकते हैं और आपको बियर्ड इंफेक्शन भी नहीं होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है हाइजीन टिप्स

पहली टिप- बिना अंडरवियर के सोने की आदत डालें। टाइट अंडरवियर पहनकर सोने से प्राइवेट पार्ट्स में हवा का प्रवाह कम हो जाता है और फिर इंफेक्शन फैलता है। बिना अंडरवियर के सोने से फंगल इंफेक्शन नहीं होगा, नमी नहीं होगी और स्पर्म काउंट बढ़ेगा।

दूसरी टिप- हर हफ्ते पुरुषों को अपने नाखून काटने चाहिए। पुरुषों के नाखूनों की ग्रोथ तेज होती है और इन नाखूनों में मैल भर जाती है। इस गंदगी में टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके हाथों के द्वारा खाने के जरिए पेट में और दाढ़ी-मूंछ खुजलाने के दौरान इंफेक्शन फैला देते हैं।

तीसरी टिप- पुरुषों को दिन में दो बार ब्रश करना है, फ्लॉस 1 बार और टंग क्लीनिंग भी एक बार जरूर करें। इससे मुंह से खराब बदबू नहीं आती, मसूड़ें स्वस्थ रहते हैं और हार्ट प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। दांत भी हेल्दी बने रहेंगे।

चौथी टिप- कई पुरुष एक ही अंडरवियर दो दिनों तक पहने रहते हैं, ऐसा बिल्कुल न करें। रोजाना अंडरवियर बदलें, भले ही आप नहा न रहे हो लेकिन इसे चेंज करें। सेम अंडरवियर पहनने से प्राइवेट पार्ट में खुजली होती है और इंफेक्शन भी फैल जाता है। इसलिए इसे जरूर अपनाएं।

फॉलो करें- डॉक्टर के मुताबिक, अगर आप ये चारों टिप्स फॉलो करते हैं, तो कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं और साफ फील भी करेंगे। ये बेसिक हाइजीन है, जो हर पुरुष आसानी से कर सकता है। इसमें कोई मेहनत भी नहीं लगेगी, लेकिन इसके फायदे लंबे समय तक रहेंगे।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।