डॉ प्रियंका बोलीं- 2 आंवलों का ऐसे कर लें इस्तेमाल, बालों का झड़ना और सफेद होना बंद हो जाएगा!

संक्षेप: हेयरफॉल, बालों के असमय सफेद होने से परेशान हैं और आपके महंगे शैंपू-तेल भी वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये आंवले वाली सिंपल रेमेडी ट्राई कर के जरूर देखें। रेगुलर इस्तेमाल से आपको फर्क साफ दिखाई देगा।

आजकल बालों से जुड़ी समस्याएं बड़ी आम हो गई हैं। असमय बालों का सफेद होना, खूब सारा हेयरफॉल, पतले बाल, बालों की ग्रोथ ना होना और भी बहुत कुछ। हर दूसरे इंसान को इनमें से कोई ना कोई इश्यू बना हुआ है। अब एक बार बालों का झड़ना शुरू हो जाए, फिर इनका बंद होना मुश्किल है। फिर चाहे आप अपना शैंपू और तेल बदलें या महंगे हेयर ट्रीटमेंट्स लें, कई बार तो कुछ भी वर्क नहीं करता। अगर आपके साथ ही ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो एक सिंपल सी रेमेडी आप फॉलो कर सकते हैं। डॉ प्रियंका त्रिवेदी ने एक पोस्ट के जरिए आंवले से जुड़ा एक देसी नुस्खा शेयर किया है, जो हेयरफॉल समेत बालों के असमय सफेद होने को भी रोकता है। आइए जानते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हेयरफॉल के लिए ऐसे इस्तेमाल करें आंवला डॉ प्रियंका कहती हैं कि अगर आप बालों के झड़ने से तंग सा चुके हैं या आपके बाल बहुत सफेद हो रहे हैं, तो आंवले से जुड़ा ये नुस्खा ट्राई करें। इसके लिए दो आंवले ले कर उन्हें छोटे-छोटे बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। अब नारियल या सरसों का शुद्ध तेल लें और इन आंवले के टुकड़ों को उसमें मिला दें। इसके बाद आपको हल्की आंच पर इस तेल को 2-3 मिनट के लिए गर्म कर लेना है। इसे ठंडा होने दें और छानकर अपने बालों की जड़ों में लगाएं। नियमित रूप से ऐसा करने पर आपको साफ-साफ रिजल्ट देखने को मिलेगा।