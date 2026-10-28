मात्र 1 स्टेप में करें फेशियल-ब्लीच, करवा चौथ पर 1000 रुपये बचाकर भी मिल जाएगा पूरा ग्लो
करवा चौथ पर चेहरा चमकाना है लेकिन ना समय है और ना ही आपकी पर्स बोल रही कि हजार रुपये खर्च करके फेशियल और ब्लीच करवाया जाए। ऐसे में ये सिंगल स्टेप वाला होम फेशियल जरूर कर लें, जो चेहरे पर पूरा ग्लो देगा। जाने कैसे…
करवा चौथ कल ही है और आपने अभी तक फेशियल वगैरह कुछ नहीं करवाया। घर के कामों के चक्कर में टाइम नहीं मिलता ऊपर से आपकी जेब भी टाइट है। ढेर सारी शॉपिंग जो कर चुकी हैं। तो टेंशन ना लें, ना आपके हजारों रुपये खर्च होंगे और ना ही आपका कीमती समय बर्बाद होगा। बस एक स्टेप में चेहरे पर फेशियल और ब्लीच दोनों का ग्लो नजर आने लगेगा। आपको करना कुछ नहीं बस इस खास फेस पैक को बनाकर लगा लेना है। अब आपके घर में चीनी और कॉफी तो जरूर होगी। तो चलिए जानें कॉफी और चीनी के साथ कौन सी चीजों को मिलाने से घर में ही हजार रुपये वाले फेशियल और ब्लीच का निखार चेहरे पर आ जाएगा।
फेशियल-ब्लीच जैसे निखार के लिए बनाएं ये फेस पैक
फेशियल के पहले ब्लीच करें तो ही चेहरे पर निखार आता है और फिर हजार रुपये फेशियल के निकल जाते हैं। अगर इतना पैसा खर्च नहीं करना तो बस किचन में जाएं और इन सामान को उठा लाएं और अपना सिंगल स्टेप वाला फेशियल-ब्लीच फेस पैक बनाकर तैयार कर लें।
एक चम्मच कॉफी
एक चम्मच सफेद चीनी
एक चम्मच चावल का आटा
एक चम्मच गेहूं का आटा
आधा चम्मच शहद
दो चम्मच खीरा
दो चम्मच आलू का रस
चार चम्मच दूध
- किसी बाउल में एक चम्मच चावल का आटा और एक चम्मच गेहूं का आटा लें। इसमे एक चम्मच कॉफी और चीनी डालकर मिला लें।
- अब शहद आधा चम्मच के करीब डालें और दूध डालकर पेस्ट तैयार कर लें।
- साथ ही इसी में एक चम्मच के करीब आलू का रस और एक चम्मच खीरे का रस भी मिला लें।
- चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
- आलू का रस और खीरे का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से ये नेचुरल ब्लीच का काम करेगा। हालांकि एक बार लगाने से असर नहीं दिखेगा लेकिन ये चेहरे पर ग्लो जरूर देगा।
फेस पैक लगाने का तरीका
- इस फेस पैक को लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर लें। जिससे चेहरे पर किसी तरह की धूल-मिट्टी ना रह जाए।
- अब ये पैक लगाएं और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, जिससे ये सूख जाए।
- फिर पानी की मदद ले हल्के हाथ से स्क्रब करते हुए छुड़ा दें।
- पानी से अच्छी तरह थोकर चेहरे को क्लीन कर लें।
- फिर जो भी मॉइश्चराइजर आप यूज करती हों, उसे जरूर लगाएं जिससे स्किन अच्छी तरह से हाइड्रेट हो जाए और सॉफ्ट बनी रहे।
- इस फेस पैक को अगर हर 15 दिन में एक बार लगाया जाए तो ये फेस पर ग्लो लाने के साथ ही दाग-धब्बों को भी हल्का करने में मदद करेगा।
- करवा चौथ के मौके पर सिंगल स्टेप में ही आपको ग्लो पूरा मिलेगा और फेशियल के हजार रुपये भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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