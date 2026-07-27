सूख गया नया मस्कारा? फेंकने से पहले ट्राई करें ये 3 आसान हैक्स, नया नहीं खरीदना पड़ेगा
मस्कारा सूख गया है, तो उसे कूड़ेदान में फेंकने की गलती बिल्कुल भी न करें। कुछ तरीकों से आप सूखे हुए मस्कारे को फिर से सही कर सकते हैं। चलिए आपको ये ब्यूटी हैक्स बताते हैं और साथ ही स्टोर करने का सही तरीका भी।
मेकअप प्रोडक्ट्स में कई ऐसी चीजें होती हैं, जिन्हें लंबे समय तक सही रखना बड़ा टास्क होता है। इनमें से एक होता है मस्कारा, जो हमारी पलकों को हैवी लुक देता है। मस्कारा अगर आप काफी दिनों तक यूज न करें, तो वह सूख जाता और अक्सर हम उसे फेंक देते हैं। अगर आपका मस्कारा भी सूख चुका है और उसे आप फेंकने का सोच रही हैं, तो थोड़ा रुकिए। सूखे हुए मस्कारा को फिर से सही करने के 3 आसान हैक्स हम आपको बताने जा रहे हैं और साथ ही उसे सही से स्टोर करने के कुछ टिप्स भी देंगे।
क्यों सूख जाता है मस्कारा?
मस्कारा सिर्फ लंबे समय तक रखने से ही नहीं बल्कि कई बार गलत तरीके से स्टोर करने पर भी सूख जाता है। अगर आप मस्कारा ऐसी जगह रखते हैं, जहां ठंडक रहती है या हवा ज्यादा होती है। तब भी आपका मस्कारा सूख जाएगा, तो चलिए बताते हैं इसे सही करने के तरीके-
1- गर्म पानी से करें सही
मस्कारा की बोतल में करीब 3-4 गर्म पानी की बूंदें डालें और फिर उसे जोर से शेक करें। इसके बाद करीब 5 मिनट तक उसे बंद करके छोड़ दें। गर्म पानी से मस्कारा की शीशी में नमी बनेगी और मस्कारा फिर से इस्तेमाल करने लायक हो जाएगा।
2- आई ड्रॉप्स या सलाइन वॉटर
मस्कारा को फिर से सही करने के लिए आप उसमें आई ड्रॉप्स या फिर बच्चों वाला सलाइन वॉटर की 1-2 बूंदें डाल दीजिए। इससे मस्कारा फिर से सही हो जाएगा और आप आसानी से लगा सकेंगी।
3- नेचुरल ऑयल मिलाएं
बादाम या नारियल तेल लगाकर भी आप मस्कारा को सही कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक तेल लें और उसकी 1-2 बूंदें शीशी में डाल दें। तेल से मस्कारा की शीशी में चिकनाहट पैदा होगी और मस्कारा फिर से सही हो जाएगा।
स्टोर करने का तरीका भी जान लीजिए-
- हमेशा ढक्कन अच्छी तरह बंद करें- इस्तेमाल के बाद कैप को कसकर बंद करें ताकि हवा अंदर न जाए और मस्कारा जल्दी न सूखे।
- ब्रश को बार-बार पंप न करें – वैंड को ट्यूब में ऊपर-नीचे करने से हवा अंदर जाती है, जिससे मस्कारा जल्दी सूख जाता है।
- खोलने की तारीख याद रखें – मस्कारा आमतौर पर 3–6 महीने तक सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद नया मस्कारा इस्तेमाल करना बेहतर होता है।
- ठंडी और सूखी जगह रखें – इसे सीधे धूप, गर्मी या नमी वाली जगह (जैसे बाथरूम) में रखने से बचें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू