सर्दियों में ठंडी हवाओं और कम नमी के कारण त्वचा रूखी, बेजान नजर आने लगती है। ऐसे में चेहरे की प्राकृतिक चमक भी कम हो सकती है। इसलिए DIY विंटर ग्लो पैक सर्दियों में स्किन केयर रूटीन के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सीखिए कैसे बनाएं-

सर्दियों में निखार लाने के लिए घर पर बना फेस पैक (file photo)

सर्दियों का मौसम जहां ठंडक और सुकून लेकर आता है, वहीं इसका असर हमारी त्वचा पर भी दिखाई देने लगता है। ठंडी और ड्राई हवाओं के कारण स्किन की नमी कम होने लगती है, जिससे चेहरा रूखा, खिंचा हुआ और बेजान नजर आने लगता है। कई बार त्वचा की प्राकृतिक चमक भी खो जाती है और चेहरा थका हुआ दिखाई देने लगता है। ऐसे में सर्दियों के दौरान त्वचा को खास देखभाल और एक्सट्रा हाइड्रेशन की जरूरत होती है। अगर आप भी ठंड के मौसम में ड्राई और डल स्किन की समस्या से परेशान हैं, तो DIY विंटर ग्लो पैक आपके स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बन सकता है। हाइड्रेटिंग स्किन केयर के लिए त्वचा में नमी बनाए रखना, रूखेपन को कम करना और चेहरे को सॉफ्ट और फ्रेश लुक देना है। यहां सीखिए घर पर कैसे तैयार करें विंटर ग्लो पैक

सर्दियों में निखार लाने वाले फेस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा

1 छोटा चम्मच मलाई

1 छोटा चम्मच शहद

1 से 2 छोटे चम्मच कच्चा दूध

4-5 बूंदें बादाम का तेल

फेस पैक बनाने का तरीका सबसे पहले एक साफ कटोरी में एक बड़ा चम्मच गेहूं का आटा लें।

अब इसमें एक छोटा चम्मच मलाई डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

इसके बाद एक छोटा चम्मच शहद मिलाएं और मिश्रण को चलाएं।

अब इसमें एक छोटा चम्मच गुलाब जल डालें।

4-5 बूंदें बादाम का तेल मिलाएं।

आखिर में थोड़ा-थोड़ा करके कच्चा दूध डालें और सभी चीजों को अच्छी तरह फेंट लें। बस एक बात का ध्यान रखें कि पैक न तो बहुत गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि इसे चेहरे पर आसानी से लगाया जा सके।

कैसे लगाएं ये फेस पैक -सबसे पहले चेहरे को किसी माइल्ड फेस वॉश से अच्छी तरह साफ कर लें।

-अब उंगलियों या साफ फेस पैक ब्रश की मदद से इस पैक को चेहरे और गर्दन पर लगाएं।

-आंखों और होंठों के आसपास का हिस्सा छोड़ दें।

-पैक को करीब 10-15 मिनट तक लगा रहने दें।

-इसके बाद सामान्य या हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को धीरे-धीरे धो लें।

-चेहरा धोने के बाद मुलायम तौलिए से थपथपाकर सुखाएं और मॉइस्चराइजर लगा लें।

टिप्स सर्दियों में त्वचा की देखभाल करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी बेहद अहम है। बहुत गर्म पानी से चेहरा धोने से बचें और अपनी स्किन टाइप के अनुसार जेंटल क्लींजर और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा, पर्याप्त पानी पीना और दिन में सनस्क्रीन लगाना भी जरूरी है।